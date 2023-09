Roma, ritorno al passato con la terza maglia: spunta la data

Nei prossimi giorni la Roma ha preparato una sorpresa per tutti i giallorossi che devono solo aspettare dopo la partita con il Torino

La Roma si sta preparando per affrontare l’Empoli nella quarta giornata di campionato. La partita con i toscani sulla carta è abbordabile visto che hanno zero punti e zero gol segnati. Questa per Mourinhoè l’occasione giusta per fare punti e mettere in cassaforte la prima vittoria della stagione, viste come sono andate le prime tre. Fino ad ora, infatti i giallorossi hanno pareggiato una volta con la Salernitana e perso con Hellas Verona e Milan.

Le ultime due partite in particolare hanno dimostrato alcuni limiti della rosa, con la difesa che è sembrata in seria difficoltà contro i giovani gialloblù. I rossoneri, invece, hanno dimostrato di avere un passo diverso rispetto alla Roma, con il centrocampo del Milan che ha sovrastato quello giallorosso. La differenza di ritmo era palese e i giallorossi hanno cercato in ogni modo di opporsi a Leao e compagni, ma questo non è bastato ad evitare la sconfitta.

In questi giorni, però, c’è stata la pausa per le nazionali che, come al solito, alla Roma regala più dispiaceri che gioie. Con l’Italia, infatti, si sono fermati Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini. Al di là di questi stop, i giocatori che sono rimasti a Trigoria e non sono partiti con le rappresentative dovrebbero aver smaltito al meglio le fatiche della preparazione.

Roma, arriva la terza maglia: caratteristiche e vendita

Intanto, mentre Mourinho spera di regalare ai tifosi i primi tre punti e una vittoria da poter festeggiare insieme, anche la società si sta attivando per loro. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe arrivare una novità nello store giallorosso griffato Adidas.

Come riporta Il Romanista, il 26 settembre partirà la vendita della terza maglia, che arriva due mesi dopo quella per le gare casalinghe e quella bianca per le trasferte. Il third kit è completamente nero, con calzettoni e calzoncini che hanno gli stessi colori della t-shirt. I tratti identitari non mancano, le tre strisce del marchio tedesco saranno rossa, arancione e gialla, a richiamare il “ghiacciolo” di Gratton. Altri riferimenti allo storico designer sono anche il celebre Lupetto completo di cerchi concentrici rossi, arancioni e bianchi come scudetto e infine la “R” stilizzata dietro al collo, dove nella prima maglia c’è scritto “Daje Roma Daje” e nella seconda “ASR”.

Infine, non mancano i riferimenti all’Urbe. Sulle maniche c’è un disegno sempre con i colori del ghiacciolo che richiama i mosaici antichi, di cui molte copie sono presenti nei Musei Vaticani. L’idea della maglia nera, poi, sposa la filosofia streetwear, con l’Adidas che ha cercato di intercettarla per diventare appetibile per gli appassionati del brand.