Calciomercato Roma, Pinto incontra l’agente: contatti per il rinnovo

Il general manager della Roma ha incontrato il calciatore per gettare le basi del prolungamento del contratto in vista del calciomercato

La Roma prosegue verso la quarta giornata di campionato a vele spiegate, con i giocatori che sono a Trigoria per prepararsi al meglio. Domenica allo Stadio Olimpico c’è l’Empoli di Zanetti, che è a caccia de primo punto e del primo gol in Serie A in questa stagione. I toscani fino ad adesso hanno perso tre partite su tre incassando in totale cinque gol. Un punteggio negativo, che si differenzia da quello dei giallorossi per il solo punto conquistato con la Salernitana.

Per questo motivo la Roma ha un’ottima occasione per invertire la rotta e cominciare a fare punti per accorciare sulle dirette concorrenti. Mourinho si affiderà ai nuovi arrivati dal calciomercato per cercare di dare la scossa, con Lukaku che si candida per un posto dal primo minuti insieme a Dybala. I due dovrebbero scendere in campo per la prima volta insieme, andando a ricreare quella coppia che tutti aspettavano proprio lo scorso anno.

L’Inter, infatti, era sulle tracce dell’argentino, ma poi Pinto è riuscito a convincerlo. Quest’anno è riuscito a prendere anche il belga che di sicuro sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Oltre a loro, lo Special One si affiderà anche a quelli presenti in rosa già nelle scorse annate.

Calciomercato Roma, Pinto lavora per il rinnovo di Bove

Uno di questi è di sicuro Edoardo Bove, a cui sono state affidate le chiavi del centrocampo. Visto l’infortunio di Pellegrini e le prestazioni deludenti di Paredes, il centrocampista ex Primavera potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro l’Empoli.

Intanto, come riporta Sofia Oranges, l’agente del calciatore sta facendo passi in avanti per il rinnovo. Questo, infatti, ha incontrato Tiago Pinto con cui ha avviato i colloqui per il prolungamento dell’accordo. Tra le parti filtra ottimismo per raggiungere la firma sul nuovo contratto che legherà Edoardo alla Roma per altri anni.