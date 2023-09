Cristiano Ronaldo non perdona la Juventus, nuova causa da 20 milioni

I bianconeri non stanno passando un bel periodo e a renderlo ancora peggiore ci ha pensato Cristiano Ronaldo che è partito alla carica

Dalle dune del deserto arabo a Torino, la mente di Cristiano Ronaldo ci ha messo poco a percorrere questa distanza tornando a bussare alla porta della Juventus. Il periodo per i bianconeri non è dei migliori, visto che gli ultimi anni sono stati una vera e propria prova di forza sia per la società che per i tifosi. Prima le plusvalenze fittizie, poi la manovra stipendi, ora Pogba positivo al testosterone e anche Cristiano Ronaldo che torna alla carica.

L’attaccante portoghese ha deciso di concludere gli ultimi anni di carriera in Arabia con l’Al Nassr, in modo da essere ricoperto d’oro ancora di più in questo tramonto calcistico. Nel corso della sua storia fatta di trofei e successi è passato anche per Torino, dove per tre anni ha vestito la maglia della Juventus. Il colpo aveva fatto grande scalpore in tutto il mondo, con i bianconeri che erano riusciti a mettere le mani su uno dei calciatori più forti in circolazione.

A suon di gol, l’ex Real Madrid aveva convinto tutti del suo talento e della sua capacità di incidere a tutte le latitudini. Ciò che nessuno si immaginava, tanto meno i tifosi della Juve e i suoi dirigenti, è che quel calciatore che aveva dato tanta visibilità al club, un giorno si sarebbe rivoltato contro lo stesso.

Cristiano Ronaldo non perdona e fa causa alla Juventus

A far cominciare i primi attriti tra le parti era stata proprio la manovra stipendi, con il calciatore che aveva dovuto rinunciare momentaneamente a una bella fetta di stipendio a causa del Covid. Dopo gli accordi interni con la società, questa percentuale di ingaggio erta stata rimandata, ma in realtà mai pagata.

Per questo motivo, come riporta la Gazzetta dello Sport, CR7 ha deciso di intervenire per vie legali e fare causa al club piemontese. Sul banco sono rimasti ben 19.9 milioni di euro netti, che il calciatore vuole ricevere. A differenza di Dybala, che ha trovato un punto di incontro con la società per poi rinunciare alla causa di indennizzo per il mancato prolungamento del contratto, Cristiano è deciso a dare battaglia legale.

La sua causa si basa su degli accordi federali su cui era trascritto l’accordo mai arrivati, ma di cui Paratici aveva scritto nella scrittura integrativa proposta. Proprio questi verranno impugnati contro la “società inadempiente”. Infine, Ronaldo potrebbe essere sostenuto in questa azione dal verbale di una riunione del 20 settembre 2021 in cui Agnelli “suggerisce di non rincorrerlo ma di aspettare sia lui a sollevare la questione se interessato“.