“Mai dire mai”: un altro bomber ‘tifoso’ strizza l’occhio alla Roma

L’allenatore della Roma ha incassato il messaggio del giocatore che è volato in Arabia in questo calciomercato estivo

Il calciomercato è finito da poco e la Roma si gode i suoi calciatori. I giallorossi si sono rinforzati parecchio grazie al lavoro di Tiago Pinto, che ha portato in giallorosso ben 8 giocatori. A partire dalla difesa, tutti i reparti sono stati rinforzati senza spendere cifre esorbitanti. Anzi, il general manager ha portato avanti questa finestra di mercato all’insegna della sostenibilità per mantenere il bilancio a un livello soddisfacente.

I primi ad approdare sono stati Houssem Aouar ed Evan Ndicka. Il primo è un centrocampista centrale che ha deciso di non rinnovare il suo contratto, mentre il secondo è un difensore centrale che ha detto addio all’Eintracht Francoforte. Sempre per blindare la linea arretrata in prestito è arrivato Diego Llorente, che ah già giocato qui da gennaio a giugno, mentre sulla fascia destra Rasmus Kristensen. Visto che la linea mediana si era privata di Matic, però, Pinto ha deciso di prendere altri due innesti, portando in giallorosso Paredes e Renato Sanches.

Infine, anche in attacco sono stati fatti due movimenti in entrata, con Sardar Azmoun e Romelu Lukaku che sono arrivati in prestito. Il nome del belga è quello che ha scaldato di più la piazza. Per migliorare il reparto avanzato, però, i nomi erano tanti anche se il suo era quello più pesante.

Calciomercato Roma, Mitrovic non si nasconde: “Tifo per i giallorossi”

In passato, invece, uno di cui si è parlato tanto è Aleksandar Mitrovic, attaccante serbo ex Fulham che ora gioca con la maglia dell’Al Hilal. Proprio questa estate il classe 1994 è passato nel campionato saudita, ma non ha dimenticato le sirene giallorosse che gli sono state vicine.

Proprio il calciatore è ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha affermato di fare il tifo per la Roma. Alla domanda su un possibile ritorno in Europa, soprattutto in Serie A ha affermato: “Nella vita e nel calcio non si può mai sapere. In passato sono stato vicino alla Serie A, ma adesso sono molto felice all’Al Hilal, voglio fare grandi cose qui e vincere titoli. Però continuo a seguire il campionato italiano e faccio il tifo per la Roma“.