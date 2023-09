Roma, Dybala e Lukaku tutelati: programma speciale

I due attaccanti della Roma giocheranno per la prima volta insieme contro l’Empoli domenica sera allo Stadio Olimpico

La data di domani è segnata in rosso su tutti i calendari dei tifosi della Roma perché allo stadio Olimpico va in scena la partita con l’Empoli. Quella con i toscani è un’occasione d’oro per fare punti e cercare di accorciare le distanze dalle concorrenti che si sfidano in due scontri diretti molto importanti. La Juventus, infatti, sfida la Lazio, mentre a Milano va in scena il derby della madonnina. Qualcuna di queste squadre perderà punti per strada e vincere con i toscani è fondamentale.

Per questo motivo tutti stanno aspettando la gara del Foro Italico, con Pellegrini e compagni che vogliono cancellare il brutto avvio di stagione. Nelle prime tre uscite è arrivato un solo punto nella sfortunata partita contro la Salernitana. Dopo di quella, poi, il brutto scivolone con l’Hellas Verona e la sconfitta con il Milan, che ha dimostrato quanto la Roma sia indietro sul piano della preparazione rispetto ai rossoneri, che sembravano andare al doppio della velocità.

Per cercare di affondare l’Empoli, Mourinho schiererà davanti la coppia Dybala-Lukaku, che finalmente i vedrà in campo per la prima volta. I tifosi sperano di vedere grandi cose, con i due che in allenamento hanno già trovato una grande impresa. Per due talenti come i loro è molto facile riuscire a incastrarsi bene.

Roma, Dybala e Lukaku tutelati

Vista la loro importanza nella rosa e, soprattutto, l’inclinazione agli infortuni dell’argentino, la Roma ha deciso di tutelare i due calciatori dedicandogli un trattamento speciale per evitare che i loro muscoli si affatichino troppo e siano soggetti a fastidi o lesioni.

Come conferma il Corriere dello Sport, la Roma ha deciso di dedicare ai due calciatori un programma di allenamento personalizzato. Nei primi due giorni seguenti alle partite, i due svolgeranno un allenamento differenziato per smaltire meglio le fatiche e poter gestire al massimo la potenza muscolare, senza incorrere in sovraccarichi che possono portare a infortuni.