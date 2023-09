Roma-Empoli, allarme last minute per Mourinho

L’allenatore della Roma rischia di perdere uno dei suoi giocatori più importanti a causa di un problema fisico che lo terrà lontano dai campi

La Roma domani alle 20.45 scende in campo allo Stadio Olimpico contro l’Empoli. I toscani arrivano nel momento giusto per Pellegrini e compagni, che hanno intenzione di scrollarsi da dosso le critiche e trovare la prima vittoria in campionato. Nelle prime tre uscite, infatti, il gruppo non è riuscito a fare bene contro Milan, Verona e Salernitana. Con quest’ultima è arrivato un pareggio, mentre con le prime due la sconfitta.

In vista della partita alcuni dei giocatori che avevano problemi fisici hanno recuperato e davanti si candida la coppia Dybala-Lukaku. I due calciatori, i più importanti della rosa, non hanno mai giocato uno di fianco all’altro e questa è l’occasione giusta per dimostrare tutto il loro talento. I tifosi non vedono l’ora di vederli all’opera, speranzosi di veder arrivare i primi tre punti contro i toscani, che fino ad ora hanno fatto molto male.

Alla quarta giornata di Serie A, infatti, l’Empoli ha zero punti conquistati con cinque gol subiti e zero segnati. Un punteggio non lusinghiero che dimostra le difficoltà, soprattutto realizzative, del reparto avanzato dei toscani. Vincere contro di loro è molto importante e sembra sia arrivata l’occasione giusta per Mourinho.

Roma-Empoli, Mourinho rischia di perdere Smalling

L’allenatore della Roma, però, è tutto fuorché tranquillo perché i segnali che arrivano dal gruppo sono positivi, ma hanno anche una sfumatura pessimistica. Uno dei titolarissimi della rosa rischia di non potercela fare per la partita di domenica per cui potrebbe dare forfait.

Si tratta di Chris Smalling che, come riporta il Corriere dello Sport, non si è allenato con il gruppo. Il giocatore, come ha fatto la scorsa settimana, si sta gestendo in vista del match visto che non si sente al pieno della forma fisica. Un problema non da poco per l’inglese che rischia di dare forfait e lasciare il posto a Ndicka, che giocherebbe insieme a Llorente e Mancini. Nelle prime giornate Smalling è sembrato appesantito e adesso sta cercando di tornare in forma.