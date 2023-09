Infortunio al ginocchio e cambio in lacrime: Roma a rischio

Tegola ufficiale e infortunio al ginocchio prima della Roma. Il calciatore costretto al cambio lascia il campo in lacrime, a rischio la gara contro i giallorossi di José Mourinho.

L’incubo infortuni torna a tormentare la serie a dopo la sosta delle nazionali. In questo fine settimana si sta disputando il quarto turno della Serie A, con la Roma che stasera torna a giocare allo stadio Olimpico. La squadra guidata da José Mourinho ha l’obbligo di trovare tre punti contro l’Empoli di Zanetti, fanalino di coda ed ancora a zero punti in classifica dopo le prime tre giornate. Solo un punto per la squadra giallorossa, reduce da due sconfitte consecutive nelle prime tre di Serie A. Nei primi 270 minuti della stagione è tornata di stretta attualità la situazione dell’infermeria giallorossa, con diverse tegole con cui fare i conti per mister Mourinho. Lo special One stasera non avrà a disposizione Pellegrini e Smalling, mentre c’è da registrare un nuovo stop in serie A in questi minuti.

Tegola in casa Monza, infortunio al ginocchio per Caprari: Roma a rischio

Il Monza di Palladino ha perso per infortunio l‘attaccante Gianluca Caprari, cresciuto nel vivaio della Roma. Le due squadre si affronteranno allo stadio Olimpico il 22 ottobre.

I brianzoli hanno perso causa infortunio al ginocchio Gianluca Caprari, dopo aver trovato la rete del pareggio contro il Lecce. L’attaccante ha lasciato il campo, zoppicando vistosamente ed in lacrime, con Palladino che ha lanciato Mota al suo posto. Ora il calciatore classe 93 sarà osservato speciale dallo staff sanitario della squadra lombarda. La sfida tra Monza e Lecce è terminata in pareggio, con il risultato di 1-1. Si attendono comunicati ufficiali lato Monza dopo lo stop dell’attaccante ex giallorossa, la sfida dell’Olimpico è il 22 ottobre.