Calciomercato Roma, Sabatini avverte Pinto: “Non c’è spazio”

Calciomercato Roma, l’ex Walter Sabatini lancia un avvertimento a Tiago Pinto. In vista del mercato di gennaio in casa giallorossa ”Non c’è spazio”.

Non è mai banale Walter Sabatini, ex ds della Roma che torna a parlare delle ultime vicende in casa giallorossa. All’indomani della roboante vittoria della squadra giallorossa, che si è imposta per 7-0 sull’Empoli di Zanetti, arrivano le parole dell’ex dirigente sportivo. L’ex direttore sportivo, nella Roma dal 2011 al 2016, ha lanciato un avviso indirizzato a Tiago Pinto in vista della finestra di calciomercato invernale in casa giallorossa.

Walter Sabatini torna a parlare di Roma, dopo la separazione dai giallorossi in tante occasioni l’ex ds ha commentato le vicende della squadra giallorossa. L’ultimo commento arriva il giorno dopo la scintillante vittoria della squadra guidata da José Mourinho, che ha trovato i primi tre punti della stagione grazie al 7-0 rifilato all’Empoli di Zanetti. Oltre a commentare le vicende di campo l’ex direttore sportivo ha parlato anche delle manovre di Tiago Pinto, focalizzandosi su quello che sembra essere il primo obiettivo del general manager portoghese in vista della sessione di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, colpo Marcos Leonardo: la posizione di Sabatini

L’ex ds della Roma è uscito allo scoperto sul colpo Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003 del Santos. Sabatini sul possibile colpo in entrata ha le idee chiare: “Marcos Leonardo è un buon giocatore, ma la Roma in questo momento l’unica cosa che non gli può servire sono gli attaccanti, perché ha i migliori del campionato.” L’ex dirigente ha parlato in diretta Twich su Tv Play.

Walter Sabatini ha poi aggiunto: “Non ci dimentichiamo che dietro c’è anche Belotti che sta recuperando una buona condizione, Abraham è infortunato ma recupererà, non vedo spazio per nessun altro attaccante.” L’ex ds non boccia il colpo offensivo in ottica futura: “Se la Roma poi vorrà fare un investimento e portare il patrimonio tecnico a casa è un altro paio di maniche. Però la squadra oggi ha il reparto offensivo forse più forte del campionato.“