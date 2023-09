La Roma stravince ma al VAR dormono: in tv l’hanno visto tutti

Nella grande vittoria della Roma contro l’Empoli l’arbitro ha sbagliato una decisione importante che avrebbe cambiato la gara

La partita della Roma contro l’Empoli è stata perfetta con un 7-0 che non ha lasciato scampo ai toscani allenati da Zanetti. La prima rete è arrivata dopo pochi giri di orologio, Kristensen che ha crossato dentro per Lukaku, ma ha trovato solo le mani di Walukiewicz. Un ritorno da dimenticare per il polacco, che ha permesso a Dybala di firmare il pareggio dopo appena due minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Sacchi.

Non vedere il tocco col braccio del difensore dell’Empoli era impossibile per il direttore di gara, che è stato costretto ad assegnare il penalty realizzato dalla Joya. L’argentino, poi, si è ripetuto anche nel secondo tempo dando vita a una serpentina che gli ha permesso di saltare tre giocatori prima di calciare in porta e battere Berisha. Con questa rete ha portato il punteggio sul 4-0, che poi è dilagato ancora nei minuti successivi con altri tre gol.

In rete sono andati Cristante, Lukaku e Mancini proprio su assist del numero 4, che in area ha servito il pallone al compagno con un colpo di tacco. Una buona prestazione di squadra che ha riportato i giallorossi a vincere in campionato dopo tre giornate. Anche la differenza tra gol fatti e subiti è stata aggiustata.

Roma-Empoli, manca un rosso a Cancellieri

La gara della Roma è stata da applausi, decisamente meno quella dell’Empoli, ma anche dell’arbitro che è stato protagonista di una svista clamorosa. Tutto lo stadio ha rumoreggiato proprio per la decisione presa da parte del fischietto che ha commesso un errore da matita rosa.

Secondo il Corriere dello Sport, l’evento ha cambiato la valutazione dell’arbitro che si era ritrovato a gestire una partita ormai decisa e quindi abbastanza tranquilla. L’evento incriminato è avvenuto al 39′ quando Cancellieri ha colpito al volto Ndicka a palla lontana. Il gesto dell’attaccante ha scatenato il nervosismo tra le due squadre, con degli attimi di tensione che anno scaldato l’atmosfera. Sacchi non ha visto la miccia che ha innescato tutto e stava per ammonire Dybala, che stava facendo da pacere. Alla fine ha sventolato il cartellino giallo per Cancellieri e Sanches, che era andato a fare giustizia. Se solo avesse applicato il regolamento, però, l’attaccante dell’Empoli sarebbe stato espulso. L’errore non è solo suo visto che neanche il Var si è accorto dell’accaduto, con gli addetti al Video Assistant Refree che non devono valutare l’intensità ma il gesto.