Mourinho chiama, la Lega risponde: cambia il calendario della Roma

José Mourinho chiama e la Lega Serie A risponde, anche se il tecnico portoghese è stato ascoltato per metà. Cambia il calendario della Roma, ecco tutti i dettagli.

La Roma ha trovato la prima vittoria stagionale, ieri sera allo stadio Olimpico contro l’Empoli. La squadra toscana è stata demolita dall’undici giallorosso, che ha siglato la bellezza di sette reti davanti al pubblico casalingo. Al termine della gara, dominata da Paulo Dybala e compagni, il tecnico portoghese ha si elogiato la prestazione dei suoi, ma non è mancata una stoccata lanciata alla Lega Serie A.

José Mourinho chiama e la Lega, seppur parzialmente, risponde. Il calendario della Roma subisce una modifica in campionato, dopo la polemica innestata dallo Special One in seguito alla vittoria di ieri sera. Nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A la squadra giallorossa ha rifilato sette reti all’Empoli di Zanetti, che ora è ad un passo dall’esonero. Il tecnico portoghese nel post partita ha lanciato una stoccata alla Lega Serie A, paragonando il calendario della Roma a quello dell’Atalanta. Entrambe le squadre sono in corsa in Europa League e giocheranno il giovedì nelle prossime settimane. La squadra bergamasca avrà la possibilità di giocare il lunedì dopo gli impegni di coppa, al contrario di quella giallorossa, sul tema Mourinho ha commentato: “Siamo stati sfortunati, l’Atalanta gioca giovedì e lunedì noi sempre domenica. C’è qualcuno nella Lega che non è innamorato di me”.

Lega Serie A, cambia il calendario della Roma: la gara col Frosinone posticipata alle 20

E a poche ore dalla stoccata dello Special One arriva uno slittamento in calendario della Roma, seppure il giorno della gara non cambierà per la squadra giallorossa. La Lega Serie A ha infatti deciso di invertire l’orario della gara tra i giallorossi ed il Frosinone con quello della sfida tra Juventus ed Atalanta.

Roma-Frosinone si giocherà alle ore 20:45 di domenica 1 ottobre, e non più alle ore 18. In quell’orario verrà disputata invece Atalanta-Juventus. Una magra consolazione per José Mourinho, che avrà qualche ora in più a disposizione per preparare la sfida ai ciociari, dopo la trasferta di giovedì in casa del Genoa. Ecco il comunicato ufficiale:

“In Attuazione Dell’Ordinanza Del Prefetto Di Roma Datata 16 Settembre 2023, Prot. N. 0087024, Si Comunicano Le Seguenti Variazioni Al Programma Di Anticipi E Posticipi Della Serie A TIM:

7a GIORNATA

ROMA-FROSINONE Domenica 1° Ottobre 2023 Alle Ore 20.45* DAZN (*Anziché Ore 18.00)

ATALANTA-JUVENTUS Domenica 1° Ottobre 2023 Alle Ore 18.00* DAZN (*Anziché Ore 20.45)”