Serie A, primo esonero e ribaltone Mourinho-Rudi Garcia

Serie A, il primo esonero è ormai nell’aria e un annuncio potrebbe arrivare già oggi. Ribaltone Mourinho-Garcia in quota.

Il primo esonero in Serie A sembra ormai questione di giorni, se non di ore. Paolo Zanetti dell’Empoli, dopo la sconfitta di ieri sera all’Olimpico, è pronto a salutare la panchina dei toscani. Già le parole di ieri sera del direttore sportivo Accardi che parlava di riflessioni ha fatto intuire questo. Stamattina poi è spuntato il nome del sostituto e adesso arriva un’ulteriore conferma, quella dei bookmaker.

Sì, non c’è più la possibilità andando a spulciare i palinsesti delle varie agenzie di scommesse di puntare sul tecnico dell’Empoli come uno dei possibili esonerati o dimissionari. Una situazione ormai chiara a tutti anche se chi lo sostituirà (si parla dell’ex ct dell’Under 21 Nicolato) non avrà per niente un compito facile visto che il prossimo impegno è contro l’Inter che oltre ad essere la capolista è la squadra più in forma al momento.

Serie A, ribaltone Mourinho-Garcia

Se per Zanetti le scommesse sono sospese, si può puntare comunque su tutti gli altri. Sia su Mourinho, sia su Garcia. Il tecnico della Roma sembra aver messo i bulloni alla propria panchina dopo la straripante vittoria di ieri sera: infatti un suo possibile esonero o le sue dimissioni sono saliti a dieci volte la posta. Una quota altissima per una situazione del genere.

Discorso diverso invece va fatto per Rudi Garcia, attuale tecnico del Napoli, che sabato sera ha pareggiato sul campo del Genoa creando i primi malumori dentro la piazza. Ovviamente nessuno si aspettava (forse da quelle parti sì) che il Napoli potesse ripetere il cammino dello scorso anno, ma nessuno si aspettava queste difficoltà. Infatti adesso un addio anticipato di Garcia entro la fine dell’anno si potrebbe giocare a 4,50 volte la posta. Capite bene che la situazione è da tenere sotto stretta osservazione.