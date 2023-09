Salta la prima panchina in Serie A: sostituto a sorpresa

In questa giornata di Serie A la posizione di un allenatore si è fatta sempre più vacillante e il club ha già pronta l’alternativa

La quarta giornata di Serie A ha dato i suoi verdetti. Le big hanno tutte avuto delle giornate difficili, tranne Juventus, Inter e Roma. I bianconeri sono riusciti a vincere contro la Lazio per 3-1, con Vlahovic che ha segnato la doppietta a cui ha fatto eco Federico Chiesa con il tris. I nerazzurri, invece, hanno messo in cassaforte il primo Derby della Madonnina asfaltando il Milan 5-1. Una vittoria pesante per Simone Inzaghi che si coccola i suoi giocatori.

Il Napoli, invece, non se l’è vista bene con il Genoa con cui stava perdendo 2-0 fino al 76′, quando Raspadori ha accorciato le distanze. Queste, poi, sono state colmate da Politano che ha siglato il gol del definitivo 2-2 salvando la squadra da una sconfitta clamorosa. I campioni d’Italia in carica sono stati sconfitti da una neopromossa e per già da queste partite sembra che la posizione di Rudi Garcia non sia delle migliori.

Un’altra che è capitolata è stata l’Atalanta, che ha perso al Franchi di Firenze 3-2. La viola è riuscita a calare il tris grazie alla rete di Kouamé nel secondo tempo conquistando così tre punti molto importanti contro una diretta concorrente per l’Europa League. La quarta giornata non si è ancora conclusa, con altre due partite in programma oggi.

Serie A, panchina a rischio: già individuato il sostituto

La Roma è tornata a vincere nel weekend grazie alla vittoria per 7-0 contro l’Empoli, che è stata asfaltata da Dybala e compagni. L’argentino ha siglato la doppietta che ha permesso alla squadra di dilagare anche con le reti di Lukaku, Cristante, Mancini e Sanches.

Proprio questa sconfitta ha portato i dirigenti a farsi qualche domanda sull’allenatore Paolo Zanetti, che fino ad ora ha racimolato zero punti, con zero gol segnati e 12 subiti. Proprio il direttore sportivo del club toscano ha parlato a fine gara affermando che ci sono delle valutazioni in corso. Come riporta Orazio Accomando, la posizione del tecnico è sempre più in bilico e tra i possibili sostituti spicca il nome di Paolo Nicolato, ex commissario tecnico dell’Under 21.