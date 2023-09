Roma, turnover Mourinho: i titolari per l’Europa League

L’allenatore della Roma si trova ad affrontare la prima serie di partite ravvicinate e per farlo si affiderà ai diversi ricambi nella rosa

La partita con l’Empoli è andata a gonfie vele per la Roma, che ha vinto 7-0 abbattendo i toscani e gettando qualche dubbio sull’allenatore avversario. La prestazione dei giallorossi è stata molto buona e Mourinho può essere soddisfatto, anche se la perfezione non è stata raggiunta. Ci sono molto aspetti positivi, ma al di là del campo lo Special One non ha rinunciato a qualche critica nei confronti della Lega.

A fine partita, infatti, l’allenatore originario di Setubal ha lanciato la sua frecciatina al veleno verso la Serie A, affermando di non essere simpatico a qualcuno. Il tecnico romanista, infatti, si è chiesto come mai le squadre impegnate nelle coppe europee hanno avuto l’occasione di giocare sabato o domenica pomeriggio, mentre i giallorossi sono scesi in campo di domenica sera. Ancora meno tempo per riposarsi e staccare la spina dopo una partita che era necessario vincere.

Anche se la gara è stata subito indirizzata, lo sforzo da parte dei calciatori c’è stato ed era sia fisico che mentale. Avere la pressione di dover trovare i tre punti ad ogni costo non è cosa da poco e può portare a stanchezza e stress. Questi, poi, devono essere gestiti in vista delle prossime settimane.

Roma, comincia il tour de force: Mourinho si appella ai ricambi

A partire dalla prossima settimana cominciano gli impegni europei, con la Roma che vuole cercare di arrivare fino in fondo. A questo serve una panchina lunga, che può aiutare i titolari a riposare e Mourinho a scegliere i calciatori migliori per il gran numero di partite ravvicinate.

Nei prossimi 17 giorni ci saranno ben 6 partite per i giallorossi che affronteranno Sheriff, Torino, Genoa, Frosinone, Servette e Cagliari da qui fino all’8 ottobre, prima della seconda sosta per le nazionali. Come riporta il Corriere dello Sport, Mourinho ha già pensato a un cambio da fare con il club della Repubblica Transinistriana (regione della Moldavia autoproclamata autonoma). In porta dal primo minuto scenderà Mile Svilar per dare il cambio a Rui Patricio. Il belga torna così a giocare all’esordio in Europa League, come successo lo scorso anno con il Ludogorets.

A sfruttare questa occasione saranno soprattutto Kristensen e Azmoun, che sono stati esclusi dalla lista Uefa a causa del Fair Play Finanziario. Per questo motivo è molto probabile vederli spesso in Serie A in questi giorni. Da monitorare, invece, ci sono Chris Smalling, Houssem Aouar, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. Le loro condizioni vanno preservate e per questo saranno tenuti sotto stretta osservazione.