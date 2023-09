Totti, il nuovo ruolo è UFFICIALE

Nuovo ruolo per Francesco Totti, ci sono le parole dell’ex Capitano della Roma dopo l’annuncio ufficiale. Ecco la nuova avventura per l’ex numero dieci, accostato ad un ritorno in giallorosso.

Il nome di Francesco Totti è tornato di stretta attualità, in vista di un possibile ritorno nei quadri dirigenziali della Roma. Prima è stato lo stesso Totti ad uscire pubblicamente sul tema, aprendo al ritorno già dal prossimo anno. Poi ne ha parlato in conferenza stampa anche mister José Mourinho, che ha commentato: “Totti è nella Roma, non è mai uscito da qui e mai lo farà.” In vista di un possibile ritorno in società, su cui si attendo segnali dalla proprietà Friedkin, c’è un nuovo ruolo ufficiale che coinvolge l’ex numero dieci, Capitano e Bandiera della Roma.

In attesa di segnali su un possibile ritorno alla Roma, come volto della comunicazione al fianco di José Mourinho, Francesco Totti diventa volto della Lega Serie A nell’ambito del progetto “The Italian Dream”. Il calcio italiano sbarca nei campionati arabi, coinvolgendo giovani calciatori in un talent show che metterà in palio un contratto con una società di Serie A Primavera in Italia. Dopo un’estate che ha visto tantissimi calciatori migrare nel campionato arabo dal calcio europeo, la Lega Serie A mette in piedi un binario che vede i giovani calciatori effettuare il percorso inverso. I giovani atleti che saranno selezionati dallo show giocano nei campionati di Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Marocco. La finale dell’evento si terrà ad Abu Dhabi.

La Serie A sbarca in Arabia, Totti sponsor: le parole dell’ex Capitano della Roma

Il lancio dell’evento si è tenuto proprio nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, ed oltre ai vertici della Lega Serie A è intervenuto anche Francesco Totti. L’ex Capitano della Roma sarà lo sponsor dell’evento e sul sito ufficiale della Lega si leggono le dichiarazioni dell’ex numero dieci.

“Ho avuto il piacere e il privilegio di giocare con campioni come Salah e Benatia“, ha affermato Francesco Totti. L’ex numero dieci ha poi proseguito: “Conosco bene come questa area geografica abbia prodotto grandi talenti, come ha il recente mondiale confermato con le ottime prestazioni di Arabia Saudita e Marocco.“