Dalla Roma alla Juventus: addio con la clausola

Calciomercato, intreccio tra Roma e Juventus e addio con la clausola. L’affare si può chiudere con l’offerta da 10 milioni di euro: è partita la corsa contro il tempo.

Nuovo intreccio di calciomercato con protagoniste Roma e Juventus all’orizzonte. La scorsa estate sono stati tanti i nomi accostati alle due squadre italiane, a partire da Alvaro Morata per finire con Romelu Lukaku. Il primo è rimasto all’Atletico Madrid, dopo che il suo procuratore aveva sondato il terreno per il ritorno in Italia con entrambi i club. Il belga invece dopo la rottura con l’Inter sembrava ad un passo dal vestire bianconero, salvo poi finire dal Chelsea alla Roma di José Mourinho, negli ultimi giorni del mercato estivo.

La squadra guidata da Massimiliano Allegri si consola dopo la conferma di Dusan Vlahovic, fin qui trascinatore dei suoi. Il serbo è stato protagonista anche nella vittoria contro la Lazio, siglando una doppietta che lo porta a quota 4 reti nella classifica marcatori della Serie A. Big Rom dal canto suo ha trovato la prima rete con la maglia giallorossa, ponendo il suo sigillo sulla vittoria per 7-0 ai danni dell’Empoli dell’esonerato Zanetti. In vista della sessione invernale di calciomercato c’è un nuovo intreccio che coinvolge i due club, la Roma torna a guardare in Sud America ma deve fare i conti con una concorrenza da paura nel vecchio continente, non solo in Serie A.

Roma e Juve sul Barco del Boca Juniors: la clausola fa gola alla Premier League

Entrambe le squadre, come rilevato dal sito 90min.com, hanno monitorato un gioiello del Boca Juniors, il difensore classe 2004 Valentin Barco. Il terzino sinistro è uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile argentino, e sono tanti i club in Europa ad essersi iscritti alla corsa.

Il portale britannico evidenzia come il futuro del talento Albiceleste è sempre più vicino allo sbarco in Premier League. Oltre al Brigton di De Zerbi, in prima fila per il talento del Boca, ci sono Chelsea, Manchester City , Newcastle, Brentford, Wolves e Nottingham Forest. Il nodo dell’affare è nella clausola d’addio del laterale sinistro, che con 10 milioni può lasciare il Boca Juniors. Ecco perchè i Xeneizes hanno avviato i colloqui per prolungargli il contratto, puntando alla rimozione della clausola.