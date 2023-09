Infortuni Roma, i test medici di Smalling e Aouar

Il difensore inglese della Roma non era al meglio in questi giorni e contro l’Empoli è rimasto in tribuna a causa di problemi fisici

La Roma domenica è scesa in campo con una formazione leggermente rimaneggiata rispetto alla gara con il Milan. Da una parte era normale per José Mourinho fare un po’ di turnover e dare minutaggio anche alle riserve. Dall’altra era fondamentale permettere ai giocatori che già avevano accusato dei fastidi fisici di recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni, con il fitto calendario di ottobre che si avvicina all’orizzonte.

I grandi assenti della partita di domenica sono stati Smalling, Pellegrini e Aouar, con tutti e tre che hanno accusato un fastidio che li ha costretti a guardare la partita da spettatori. Il centrale inglese è quello che ha dato più preoccupazione già con l’Hellas Verona, con cui è sembrato sulle gambe. La sua condizione fisica sembra più indietro rispetto ai compagni e per questo motivo è giusto preservarlo per averlo al meglio per l’Europa League.

Il numero 7, invece, ha dovuto abbandonare il ritiro di Coverciano dove era con l’Italia a causa di un problema muscolare. Visto l’acuirsi del dolore ha preferito fare ritorno a Trigoria dove è stato trattato dallo staff medico. Visto il suo stop con gli Azzurri Mourinho lo ha tenuto lontano dal campo nella gara con l’Empoli.

Roma, le condizioni di Smalling: oggi test fisici

Stesso destino per il centrocampista ex Lione, che è stato sostituito al meglio da Renato Sanches, che è andato anche in gol contro Destro e compagni. Da questa domenica è cominciato il lungo tour de force che aspetta la Roma, con il primo match europeo in programma giovedì.

In vista della partita con lo Sheriff Tiraspol, Mourinho sta pensando di fare qualche cambio per gestire la fatica e sfruttare tutti i giocatori. Viste le assenze obbligate di Kristensen e Azmoun, che non sono stati inseriti in lista Uefa a causa del Fair Play Finanziaro, lo Special One ha già in mente la rosa. Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, oggi ci sono in programma dei test per valutare le condizioni di Smalling e Aouar. L’obiettivo è riuscire almeno a portare il difensore in panchina nel match infrasettimanale. Il centrocampista, invece, tornerà ad allenarsi con i compagni tra oggi e domani e potrebbe essere a disposizione.