Roma, Pellegrini ancora in dubbio: il piano di Mourinho

L’allenatore della Roma sta cercando di capire lo stato fisico dei due calciatori, che non sono scesi in campo contro l’Empoli

La casella infortuni della Roma non è così affollata, ma ci sono nomi importanti. Contro l’Empoli, infatti, non sono scesi in campo Smalling, Aouar e Pellegrini, che hanno accusato dei problemi fisici che li hanno costretti a rimanere fuori. José Mourinho per non rischiare ha preferito tenerli addirittura in tribuna visto l’importante appuntamento che attende la squadra giovedì sera nella Repubblica di Transinistria.

A Tiraspol i giallorossi cominceranno il cammino in Europa League che vede come primo avversario lo Sheriff, con cui Mourinho ha in programma un ampio turnover. Riuscire a far riposare i titolari è fondamentale per affrontare al meglio il fitto calendario che attende i giallorossi da qui fino alla prossima sosta per le nazionali. Nei prossimi 19 giorni ci sono in programma ben 7 partite, senza contare quella con l’Empoli appena passata.

Permettere a quelli che hanno accusato fastidi fisici di recuperare, poi, è il vero obiettivo di Mourinho che non vuole rinunciare a nessuno dei suoi. Riuscire a schierare i titolari in caso le cose si mettano male è sempre una mossa di scorta a cui nessuno vuole rinunciare. In Europa, poi, è importante fare bene visto che tutti hanno intenzione di vendere cara la pelle.

Roma, Pellegrini verrà valutato giorno per giorno

Per questo, José ha deciso di verificare in che condizione fisica sono Smalling e Aouar. Per Pellegrini, invece, è diverso. Il centrocampista aveva subito un risentimento muscolare quando era in Nazionale ed è stato subito rispedito a Trigoria poco dopo il suo arrivo.

Per preservarlo e verificare il suo possibile utilizzo in coppa, il tecnico ha un piano ben preciso. Come riporta il Corriere dello Sport, lo staff medico dei giallorossi monitorerà giorno per giorno le condizioni fisiche del numero 7. In questo modo, il tecnico portoghese potrà avere un rapporto sempre più dettagliato in avvicinamento alla gara di giovedì. Riuscire ad avere Pellegrini in mezzo al campo è di sicuro un’arma in più che può far stare tranquilli i tifosi della Roma.