Sconfitta a tavolino, Roma furiosa: la decisione sul ricorso

Roma sconfitta a tavolino, c’è tanta rabbia all’interno della società giallorossa. Ecco la decisione sul ricorso presa dagli uffici di Trigoria.

La Roma ha preso una decisione circa il ricorso dopo la sconfitta a tavolino della squadra Primavera. La formazione guidata da Federico Guidi ha vinto ieri contro il Frosinone, ma ha perso i tre punti conquistati sul campo nella sfida in casa dell’Empoli. La formazione toscana ha vinto a tavolino la sfida contro la squadra giallorossa, grazie alla decisione del Giudice sportivo dopo il ricorso presentato dagli azzurri. In campo la sfida era terminata col punteggio di 3-5 per la Roma Primavera.

La rimonta della squadra giallorossa è stata vana in termini di risultato. La giustizia sportiva aveva prima deciso di congelare il risultato della gara, in seguito di assegnare la vittoria a tavolino all’Empoli. Per uno strano intreccio del destino la prima squadra toscana poi è stata demolita dalla Roma di Mourinho, sconfitta costata la panchina al tecnico Paolo Zanetti, sostituito da Aurelio Andreazzoli. Tornando alle vicende delle squadre giovanili, i toscani hanno conquistato tre punti grazie alla decisione del Giudice sportivo, riguardo le sostituzioni operate dalla squadra guidata da Federico Guidi.

Roma Primavera sconfitta a tavolino: presentato il ricorso contro la decisione del Giudice sportivo

La Roma durante la prima frazione di gara ha superato la quota ammessa di classe 2004 in campo, toccando quota sette calciatori dopo l’ingresso dell’estone Vektal. In seguito al ricorso presentato dalla squadra toscana i vertici giudiziari hanno punito la Roma con la sconfitta a tavolino, ma da Trigoria la questione resta ancora aperta.

Come sottolinea su Twitter il cronista Davide Fidanza, la società giallorossa sarebbe furiosa per il danno d’immagine recato dalla sconfitta a tavolino. Ecco perché è stato già presentato il ricorso contro la decisione del Giudice sportivo. Ora la palla passa alla Corte d’Appello Sportiva, la quale avrà 15 giorni per fissare l’udienza.