Serie A, esonero imminente: hanno scelto l’ex Roma

La prima panchina in Serie A sta per saltare con l’annuncio che verrà dato a ore, si prepara l’ex giallorosso per cominciare questa avventura

Dopo sole quattro giornate la Serie A sta per generare il primo verdetto ufficiale. Nonostante il tempo sia stato poco, l’Empoli sta prendendo in considerazione l’idea di lasciar andare Paolo Zanetti per cercare di affidarsi a un nuovo allenatore. La strada intrapresa fino ad ora non è stata delle migliori visto che il club naviga in pessime acque, anzi proprio al centro di un tifone che ha portato zero punti e zero gol in campionato.

Ad aver gravato sulla posizione del tecnico è stata la larga sconfitta dello Stadio Olimpico, con la Roma che non vinceva con sette gol di scarto dal 2006. Sulla panchina giallorossa c’era Spalletti e lo sfortunato avversario fu il Catania. Stavolta il risultato ha fatto saltare la mosca al naso alla dirigenza del club toscano, che ha organizzato un summit con il direttore sportivo Accardi. Questo, che si è presentato in conferenza stampa post partita, ha affermato che le valutazioni sono in corso.

Difficile fare bene con un club che ha venduto i suoi migliori calciatori, Vicario e Parisi, senza averli rimpiazzati per bene. Dal mercato, infatti, non sono arrivate le pedine giuste per permettere a Zanetti di centrare la salvezza. Dalla parte dell’accusa ci sono come prove le sconfitte con Verona, Monza e Cittadella in Coppa Italia. Dalla difesa, invece, le ultime due gare con Juventus e Roma.

Serie A, pronto l’esonero: arriva l’ex giallorosso

La strada ha intrapreso un percorso preoccupante, secondo la dirigenza e per questo stanno pensando di sostituire Zanetti, che ha portato alla salvezza il club la scorsa stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’annuncio è ormai imminente con il vicentino che ha le ore contate.

Per sostituirlo, la dirigenza toscana ha pensato a un ex romanista. Si tratta di Aurelio Andreazzoli, sulla panchina della Roma dal 2005 al 2009 e poi dal 2009 al 2013 come collaboratore tecnico. Dopo l’esonero di Zeman il tecnico di Massa è salito in cattedra traghettando la squadra fino a fine stagione, per poi tornare collaboratore tecnico fino al 2017. Dopo diverse stagioni in Serie A e con l’Empoli, il sessantanovenne è pronto a tornare in panchina con i toscani.