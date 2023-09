Sheriff-Roma, Mourinho recupera un big: le ultime da Trigoria

Si avvicina il debutto nel girone G di Europa League per la Roma di José Mourinho. Giovedì i giallorossi affronteranno lo Sheriff Tiraspol in Moldavia: il portoghese ritrova un big a Trigoria.

Archiviata la roboante vittoria contro l’Empoli per la Roma è tempo di pensare al debutto in Europa League. La squadra giallorossa riparte nel suo cammino europeo dalla trasferta in Moldavia, in programma giovedì pomeriggio in casa dello Sheriff Tiraspol. Sarà fondamentale partire col piede giusto nel girone europeo, la Roma è a caccia di continuità dopo aver trovato la prima vittoria stagionale tra le mura amiche dello stadio Olimpico.

Occhi puntati sull’infermeria della squadra giallorossa, a due giorni dal debutto europeo. Nel 7-0 rifilato alla squadra toscana, che ha visto l’esonero del tecnico Paolo Zanetti, non sono mancati nuovi stop in casa Roma. Oltre al capitano Lorenzo Pellegrini, frenato da un guaio muscolare in Nazionale, lo Special One ha dovuto fare i conti con i forfait di Chris Smalling in difesa ed Houssem Aouar a centrocampo. Tra due giorni la squadra allenata da José Mourinho tornerà in campo in terra moldava, per affrontare lo Sheriff Tiraspol di Roberto Bordin. Tante pedine potrebbero cambiare nello scacchiere giallorosso dal primo minuto, mentre il tecnico portoghese ritrova uno dei sui big in gruppo nel centro sportivo di Trigoria.

Sheriff-Roma, Mourinho sorride a Trigoria: Aouar torna a lavorare in gruppo

Nella sessione odierna di allenamento a Trigoria si è rivisto in gruppo Houssem Aouar. L’ex centrocampista del Lione aveva alzato bandiera bianca in campionato contro l’Empoli, con Mourinho che ha lanciato dal primo minuto Renato Sanches, autore di un’ottima gara impreziosita dalla prima rete in giallorosso.

Il recupero del calciatore algerino permette a José Mourinho di avere più opzioni a centrocampo, in attesa di novità circa il ritorno di Lorenzo Pellegrini. In Europa League il tecnico giallorosso dovrà fare a meno di Kristensen ed Azmoun, non inseriti nella lista europea della Roma. Per quanto riguarda il capitano e Chris Smalling si attendono segnali positivi da Trigoria nelle prossime ore, ma il loro impiego in Europa League rimane in dubbio. Domenica sera la Roma tornerà in campo in casa del Torino.