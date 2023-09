Sheriff-Roma, ufficiale l’arbitro di Europa League: arbitrerà Treimanis

La Uefa ha reso noto chi sarà il fischietto che dirigerà la prima partita della stagione in Europa League della Roma contro lo Sheriff

La Roma giovedì scende in campo contro lo Sheriff Tiraspol per la prima partita del girone di Europa League. Gli avversari negli ultimi anni hanno partecipato alle competizioni Uefa battendo nel 2021 Real Madrid e Shakhtar. Una sorpresa che poi è finita subito con il terzo posto nel gruppo e la successiva eliminazione dall’Europa League. In vista della sfida Mourinho sta cercando di recuperare tutti i calciatori indisponibili, tra cui ci sono Pellegrini, Aouar e Smalling.

Mentre a Tirgoria stanno valutando al meglio come affrontare i moldavi, la Uefa ha reso noto quale sarà l’arbitro che dirigerà la partita. si tratta di Andris Treimanis, fischietto lettone di 38 anni con una piccola esperienza nelle coppe europee. Il direttore di gara, infatti, dirige partite di qualificazioni all’Europa League dal 2011, mentre della competizione vera e propria dal 2015. Dal 2018, poi, ha fatto anche qualche esperienza in Champions, così come con le nazionali.