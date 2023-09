Torino-Roma, recupero totale: torna a disposizione

Il calciatore torna in vista di Torino-Roma in programma domenica sera per la quinta giornata di Serie A dopo i turni infrasettimanali

Il campionato è ripreso da poco a causa della pausa per le nazionali e nelle prossime settimane entrerà nel vivo con le sfide infrasettimanali. Quelle della Serie A non saranno le uniche visto che i club sono impegnati anche nelle coppe europee, con la Roma che esordisce giovedì. Tra pochi giorni i giallorossi saranno impegnati nella gara con lo Sheriff Tiraspol, con il club della Repubblica della Transinistria primo avversario del girone.

In vista di quella partita José Mourinho sta cercando di recuperare tutti i suoi calciatori infortunati o che hanno accusato un leggero fastidio muscolare. Tra questi ci sono Pellegrini, Aouar e Smalling ancora fermi ai box. Non ci saranno invece Kristensen e Azmoun, che sono stati esclusi dalla lista Uefa a causa delle regole imposte dal Fair Play Finanziario. I due giocheranno quindi in campionato anche per far rifiatare coloro che saranno utilizzati in coppa.

Dopo la partita contro lo Sheriff, che da anni partecipa alle competizioni targate Uefa, con la stagione 2021/2022 che vide anche le vittorie nei gironi su Real Madrid e Shakhtar, c’è la gara col Torino. I granata arrivano dopo la vittoria per 3-0 sulla Salernitana domenica sera, con le reti di Radonjic – che ha firmato la doppietta – e Buongiorno.

Torino-Roma, Juric recupera il titolare: torna Ilic

Al successo sui campani, però, non hanno preso parte alcuni giocatori tra cui ci sono Zima, Vlasic, Djidji e Ilic. I quattro sono pedine importanti dello scacchiere di Juric che, però, può sorridere in vista della gara di domenica con la Roma che si giocherà in Piemonte.

Come riporta Fantacalcio.it, Ilic è pronto a tornare nella mediana torinese. Il suo fastidio è stato smaltito e presto tornerà a disposizione dell’ex tecnico del Verona, che lo ha portato con sé anche in questa avventura. Il suo infortunio alla caviglia non gli ha permesso di rendere al meglio nelle ultime gare e proprio con la Salernitana è rimasto fuori. Ora il problema sembra essere passato e può tornare arruolabile da Juric.