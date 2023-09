Addio milionario per Lukaku: rescissione consensuale

Dopo aver trovato il suo primo gol con la maglia della Roma arriva un addio a sorpresa per Romelu Lukaku. Il centravanti belga va verso la rescissione del contratto.

Romelu Lukaku ha trovato la prima gioia con la maglia della Roma, domenica sera allo stadio Olimpico. Il centravanti belga ha partecipato alla festa del gol della squadra giallorossa, siglando il 6-0 nella sfida contro l’Empoli. Dopo la prima rete l’attaccante giallorosso non ha intenzione di fermarsi, domani la Roma tornerà in campo per il debutto in Europa League, in casa dello Sheriff Tiraspol. In attesa di capire se Big Rom verrà lanciato dal primo minuto da José Mourinho, c’è un divorzio a sorpresa per l’attaccante della Roma.

Ha vissuto un’estate da assoluto protagonista del calciomercato Romelu Lukaku, prima dello sbarco a Roma. Il centravanti belga è stato il nome più caldo della campagna estiva, prima la rottura con l’Inter, poi l’accostamento alla Juventus di Massimiliano Allegri, infine la firma a sorpresa con la Roma. Il cartellino del belga resta di proprietà del Chelsea e l’apertura dei londinesi alla formula del prestito oneroso è stata decisiva per lo sbarco di Big Rom nella Capitale. Ora, a poche settimane dalla firma del contratto con la Roma, il centravanti belga si prepara a salutare l’agenzia che ne curava gli aspetti dell’immagine e della comunicazione. Una novità importante per un calciatore che, tanto per fare un esempio, su Instagram vanta un seguito di quasi 9 milioni di follower.

Lukaku lascia la Roc Nation: il bomber belga resta con il procuratore Ledure

Il divorzio era nell’area, basti pensare che sul sito ufficiale della Roc Nation Sports Management, il centravanti è ancora indicato come calciatore dell’Inter. Secondo le ultime notizie provenienti dal Belgio le parti in causa vanno verso la risoluzione consensuale del contratto.

A rilanciare la separazione di Lukaku dalla Roc Nation è il giornalista Sacha Tavolieri che su Twitter evidenzia come “Romelu Lukaku e Roc Nation Sports Management hanno deciso di separarsi.” Il cronista belga aggiunge anche che il calciatore continuerà ad essere assistito dall’avvocato Sebastien Ledure.