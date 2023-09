Corsa contro il tempo, ginocchio sotto esame: miraggio Roma

Corsa contro il tempo, Juric prossimo avversario della Roma con il suo Torino ha problemi di infermeria. Ecco quelli che potrebbero tornare

Se la Roma domani sera sarà impegnata contro lo Sheriff in Europa League, non ha impegni in mezzo alla settimana il Torino di Ivan Juric, prossimo avversario in campionato dei giallorossi domenica sera. E il tecnico ovviamente può preparare al meglio la gara, anche libero mentalmente, dopo la bella vittoria ottenuta sul campo della Salernitana.

In casa Torino comunque si fa la conta degli infortunati, o almeno veniva fatta visto che almeno due elementi, Juric, li dovrebbe avere a disposizione. Uno solo invece non ci sarà, ed è Vojvoda, che si è fatto male con la propria nazionale e che ha riportato un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Non ci sono lesioni, ma il Torino per non perderlo per molto tempo lo dovrebbe tenere a riposo.

Torino-Roma, i problemi di Juric

Discorso diverso invece per Vlasic e Ilic: il primo ha smaltito infatti la gastroenterite che ha sorpresa lo aveva tenuto fuori proprio nella gara contro la Salernitana; il secondo si è messo alle spalle il problema alla caviglia quindi contro la Roma tornerà a disposizione. Così scrive Toronews.net, anche se in questi ultimi due casi usa il condizionale, ma di grosse problematiche non ce ne dovrebbero essere. Infine un ultimo passaggio su Zima, il classe 2000 soffre di un problema al ginocchio, dolorante. Non si può allenare con il resto del gruppo e per questo va gestito: in vista della sfida con la Roma verrà valutato giorno per giorno.