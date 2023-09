Sheriff-Roma, le ultime da Trigoria: recupero ufficiale

Sheriff-Roma, rifinitura in corso per i giallorossi prima della partenza. Un mezzo sorriso per Mourinho: uno degli elementi che erano infortunati si è allenato in gruppo

La Roma è scesa in campo da pochissimi minuti per la rifinitura in vista della sfida di domani contro lo Sheriff in Europa League. Nel pomeriggio la squadra di Mourinho partirà per la lunga trasferta per poi fare rientro nella Capitale nella giornata di venerdì, con un allenamento in programma.

Arriva una buona notizia da Trigoria: Aouar infatti sta lavorando con il gruppo insieme al resto dei compagni, cosa che invece non stanno facendo né Pellegrini né Smalling, che come anticipato prima non saranno a disposizione per il debutto europeo in questa stagione. Poi c’è un’altra notizia, che conferma, o almeno dà questa sensazione, di quello che potrebbe essere un avvicendamento tra i pali.

Sheriff-Roma, Mou a colloquio con i portieri

Prima dell’inizio dell’allenamento infatti – previsto per le 10:45 ma ritardato di un poco di minuti – Mourinho insieme a Nuno Santos ha chiacchierato insieme a tutti i portieri della rosa, vale a dire Rui Patricio, Svilar e Boer. Potrebbe essere questo un segnale di una maglia da titolare per il giovane portiere, per dare anche un turno di riposo al portoghese che tornerà così a essere il titolare domenica sera contro il Torino.

Vedremo, ovviamente, nulla è deciso. Di certo c’è che dovrebbero essere diversi i cambi rispetto alla squadra che ha strapazzato l’Empoli nel turno di campionato appena andato in archivio. Mourinho ha in mente un massiccio turnover anche perché onestamente lo Sheriff non può fare così paura se si vuole arrivare in fondo a questa manifestazione.