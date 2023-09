Dalla Roma al Milan: accordo totale e firma

Dalla Roma al Milan, è stato trovato l’accordo definitivo per il passaggio nel club rossonero. Attesa per la firma e l’annuncio ufficiale, ecco come cambiano le due società.

Nella sessione estiva di calciomercato da poco conclusa non sono mancati intrecci e duelli tra Roma e Milan. Le due squadre sono state accostate a tanti nomi nelle scorse settimane, a partire dal centrocampista Frattesi, poi finito all’Inter, passando per Morata e Scamacca nel ruolo di centravanti. Obiettivi sfumati per entrambe le squadre, mentre sembra tutto fatto per un passaggio ufficiale dai giallorossi ai rossoneri in queste ore. Secondo le ultime notizie è stato trovato l’accordo definitivo per la firma con il club guidato da Gerry Cardinale.

Non è stata certo un’estate senza scossoni quella vissuta dal Milan in ottica calciomercato. La società rossonera ha sollevato dall’incarico di direttore dell’area tecnica Paolo Maldini ed in seguito ha salutato anche Frederic Massara, incontrato da Tiago Pinto all’Olimpico domenica sera. Successivamente è arrivata la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che ha fruttato una cifra da record per le casse rossonere. In seguito all’estate turbolenta ora un nuovo intreccio lega Roma e Milan, anche in ottica calciomercato. Sembra tutto pronto per la firma con il club rossonero del dirigente Vincenzo Vergine, ex capo dell’area giovanile della Roma.

Area giovanile Roma, Vergine ai saluti: accordo definitivo con il Milan

La Roma dal canto suo aveva già affidato il suo incarico al sostituto, individuato in Gianluca Gombar. E dopo mesi di trattative sembra tutto fatto per il passaggio di Vincenzo Vergine come dirigente del Milan di Cardinale, il proprietario del club rossonero cambia nuovamente i quadri dirigenziali, rivoluzionando il settore giovanile a Milanello.

Ad evidenziare l’accordo definitivo trovato tra Milan e Cardinale è stato il sito Gianlucadimarzio.com, dove si legge come l’arrivo di Vergine in rossonero si sta completando in queste ore. Il dirigente lascia la Roma dopo due anni, con la bacheca piena: sono sei i titoli nazionali giovanili conquistati dalla squadra giallorossa in questo biennio. Ora al Milan il dirigente sarà responsabile di tutto il settore giovanile. I rossoneri prima dell’arrivo di Vergine avevano due are, una per gli under 19, una per gli under 17.