Effetto Mendes e vetrina Champions: la Juve sfida la Roma

Calciomercato, nuovo duello tra Roma e Juventus all’orizzonte. La vetrina è la Champions League ed occhio al ruolo di Jorge Mendes, protagonista nell’intreccio difensivo.

Il calciomercato non si ferma mai e la Champions League diventa vetrina per le future manovre in Serie A. In questi giorni c’è il debutto della fase a girone delle competizioni europee, con la Roma che esordirà domani pomeriggio, in casa dello Sheriff Tiraspol. La Juventus vivrà da spettatrice le coppe continentali, essendo stata squalificata dalla UEFA nella Conference League. Ma in chiave mercato la squadra bianconera resta vigile sulla massima competizione europea. La Juve ha posto gli occhi su un giovane gioiello portoghese, assistito da Jorge Mendes.

La Roma è partita alla volta della Moldavia, domani pomeriggio la sfida in casa dello Sheriff Tiraspol per l’undici giallorosso. In attesa dell’esordio in Europa League c’è uno scenario che intreccia nuovamente la Roma alla Juventus in ottica calciomercato. La squadra bianconera, esclusa dalle competizioni europee questa stagione, ha messo gli occhi su uno dei talenti del calcio portoghese. Il giovane difensore scenderà in campo questa sera, con la maglia del Benfica contro gli austriaci del Salisburgo. Le due squadre negli ultimi anni hanno regalato tanti campioni al calcio europeo, in particolare le attenzioni dei bianconeri si concentrano su un difensore considerato uno dei gioielli del calcio lusitano.

Calciomercato, vetrina Champions League, Juve e Roma su Antonio Silva del Benfica

La Juventus ha messo gli occhi su Antonio Silva, una delle promesse del Benfica. Il difensore giocherà stasera al Da Luz contro il Salisburgo e la vetrina della Champions League potrebbe mettere in mostra tutte le qualità difensive del classe 2003. Le sue qualità non sono sfuggite agli addetti ai lavori, ed è gestito dalla Gestitufe di Jorge Mendes.

Sul classe 2003 c’è l’interesse di Cristiano Giuntoli, ma considerato il ruolo del procuratore portoghese, non è da escludere un approccio futuro della Roma di José Mourinho, come evidenzia il sito Calciomercato.com. Per attivare la pista in casa Roma servono due condizioni però, la permanenza dello Special One nella Capitale e la qualificazione in Champions League in vista della prossima stagione.