Roma e Inter, sono di nuovo scintille: occasione ghiotta in Serie A

La Roma ha intenzione di prendere parte alla corsa per l’attaccante che non sta trovando molto spazio nel campionato italiano

Il calciomercato si è interrotto da poco, ma le possibilità di rinforzare la squadra non si fermano mai. Riuscire a scovare i giusti colpi durante l’annata è fondamentale per gli uomini di calciomercato come Pinto, che deve stare attento al bilancio. Per questo motivo, infatti, ha effettuato una campagna acquisti all’insegna della sostenibilità, con soli nove milioni spesi per otto giocatori, tra cui anche Romelu Lukaku.

Proprio l’attaccante belga è servito per rinforzare nel migliore dei modi l’attacco giallorosso che necessitava di una punta di peso e di livello. Nei mesi passati erano finiti nel mirino giocatori come Morata e Scamacca, per poi passare a Nzola e Marcos Leonardo. Tutti i colpi sono saltati, con il brasiliano che resta in lizza per gennaio, ma negli ultimi giorni del mercato è salito alla ribalta il nome di Big Rom. Pinto non si è fatto scappare l’occasione ed è partito per Londra da dove i Friedkin sono tornati con il calciatore.

Il suo arrivo è stato accolto con grande entusiasmo dalla piazza che non vedeva l’ora di accogliere a Trigoria un grande calciatore. Prendere Lukaku era fondamentale, poi, per sostituire Tammy Abraham che si è infortunato nell’ultima giornata di Serie A. L’inglese, infatti, ha subito la rottura del legamento crociato sinistro, che lo costringerà a tornare solo a marzo.

Roma, occhi sull’attaccante e sfida a Inzaghi

Fino a quel momento la Roma sarebbe rimasta solo con Andrea Belotti arruolabile, ma i numeri della passata stagione hanno lasciato tanti dubbi sul suo conto. Per questo motivo Pinto ha deciso di rinforzare l’attacco in modo da avere più alternative in caso di infortuni o flop.

Una volta ristabilito, non si sa come tornerà in campo Tammy Abraham e per questo motivo la Roma si sta guardando intorno. Come conferma Fichajes.net, nel mirino dei giallorossi c’è Giovanni Simeone che non sta trovando molto spazio al Napoli. Sulle sue tracce, però c’è anche l’Inter e il Siviglia, con gli spagnoli che sono avanti a tutti per prenderlo.