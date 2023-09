Torino-Roma, designazioni ufficiali: precedenti da incubo

Torino-Roma, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali. Precedenti da incubo per José Mourinho: il nome del direttore di gara evoca cattivi ricordi.

Archiviata la roboante vittoria casalinga contro l’Empoli, la Roma sta preparando il debutto europeo, in programma domani in Moldavia. Dopo la gara in casa dello Sheriff Tiraspol la squadra giallorossa tornerà in campo ancora una volta in trasferta, nella tana del Torino di Ivan Juric. Ecco le designazioni arbitrale ufficiali comunicate dall’AIA, i nomi selezionati evocano pessimi ricordi per lo Special One ed i tifosi romanisti.

Tutto pronto per la partenza verso la Moldavia, dove la Roma scenderà in campo domani pomeriggio. José Mourinho non sarà presente in panchina, ma parlerà tra poche ore alla stampa dalla terra moldava, al suo fianco ci sarà Rick Karsdorp. Lo Special One dovrà scontare quattro turni di squalifica in Europa League, in seguito a quanto accaduto a Budapest nel post partita della finale contro il Siviglia. Finale indirizzata dalle scelte del direttore di gara Anthony Taylor, che non ha concesso un rigore ai giallorossi ed ha gestito in modo pessimo i cartellini nella sfida in terra ungherese. In attesa delle parole del tecnico della Roma in conferenza stampa, l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato.

Torino-Roma, le designazioni arbitrali: Mourinho ritrova l’arbitro Guida

Il direttore di gara della sfida tra Torino e Roma sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. I precedenti sono da incubo per la squadra giallorossa in fatto di statistiche, e non sono mancate aspre polemiche con José Mourinho per il fischietto campano. Il dato che allarma è sui precedenti con l’arbitro Guida per la squadra giallorossa: solo due gare vinte nelle ultime otto arbitrate dal direttore di gara nato a Pompei.

Nel maggio dello scorso anno Marco Guida diresse la gara della Roma in casa della Fiorentina. In quell’occasione il fischietto concesse un rigore a dir poco generoso alla squadra viola, ed è questo l’ultimo incrocio con la squadra giallorossa. Precedenti da incubo anche con Di Paolo, designato al Var. Le altre scelte dell’Aia sono le seguenti: Preti e Mokhtar saranno gli assistenti, Giua il IV Uomo, mentre Paganessi sarà l’AVar.