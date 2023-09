Calciomercato Roma, bocciatura dall’ex: “Serve un nuovo portiere”

L’ex Roma senza peli sulla lingua, messaggio chiaro e tondo a Tiago Pinto che deve intervenire nel prossimo calciomercato

La Roma due anni fa ha risolto la situazione tra i pali prendendo Rui Patricio. Il portiere portoghese è stato il migliore dopo l’annata con Alisson e Szczesny, che hanno fatto fortuna in altri club, con il polacco che è rimasto in Serie A. L’ex Wolverhampton è stato preso da Tiago Pinto per andare a colmare una lacuna molto importante di cui i tifosi si sono lamentati a lungo. Tutti i portieri presi negli ultimi anni, infatti, non sono riusciti ad assicurare un buon livello di prestazioni.

Nonostante il numero di gol sia molto basso, il numero 1 giallorosso non è riuscito a salvarsi dalle critiche che nella scorsa annata sono state molte. Il numero di parate importanti, effettuate in campionato era molto basso, indicando come il portoghese non facesse mai quello sforzo in più per evitare le reti. In questa stagione, invece, ha dimostrato il contrario andando a prendere due bei tiri contro l’Empoli, allungandosi e togliendo il pallone dall’angolino basso.

La fiducia nei suoi confronti, però, non è migliorata e sono in molti quelli che consigliano a Tiago Pinto di prendere un nuovo estremo difensore. Il secondo in rosa è Mile Svilar, che nelle amichevoli e nelle poche occasioni concesse ha dimostrato diverse incertezze. Per questo, la situazione tra i pali non sembra sicura.

Calciomercato Roma, Julio Sergio: “Svilar non lo conosco. Rui Patricio è esperto”

A tremare, però, non sono solo i tifosi, ma anche gli ex giocatori che spesso tornano a parlare della Roma, a volte attaccandola e altre parlandone molto bene. Sono stati tanti quei professionisti che hanno attaccato gli scarpini al chiodo che hanno detto la loro sui giallorossi nell’ultimo periodo.

L’ultimo in ordine cronologico è Julio Sergio, ex portiere della Roma intervenuto a TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it: “Non conosco granché Svilar. Rui Patricio è un portiere esperto, ma la Roma ha bisogno di un nuovo numero 1“. Un messaggio diretto per Tiago Pinto che deve andare a rinforzare il reparto arretrato.

Il brasiliano ha poi parlato della squadra in generale: “La Roma sorprende sempre in tutti i sensi. Si riprenderà secondo me, alla fine stanno lavorando bene. I giallorossi hanno acquistato calciatori importanti“. Infine, ha concluso parlando anche di Spalletti: “Mi ha voluto alla Roma, è uno che capisce di calcio. Il rigore parato a Floccari mi ha permesso di rinnovare“.