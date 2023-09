L’ex allenatore umilia Adani: “Con me non giocava mai”

Il commentatore televisivo è finito al centro delle critiche dopo che un suo ex tecnico ne ha parlato, bacchettando il suo comportamento

In televisione negli ultimi anni si è visto u ricambio di telecronisti e opinionisti molto ampio. Con il Mondiale in Qatar, poi, sono saliti alla ribalta alcuni nomi che hanno diviso l’opinione pubblica. Uno di questi è quello di Daniele Adani, che ha creato due schieramenti divisi tra gli spettatori: da una parte ci sono quelli che lo amano e adorano l suo stile di comunicazione, fatto di enfasi ed esagerazione; dall’altra ci sono quelli che, invece, vorrebbero un commento più imparziale e meno spettacolarizzato.

Proprio per questo motivo si era scatenata una grande polemica proprio durante la kermesse della Fifa lo scorso novembre, con l’Argentina che ha portato a casa la Coppa del Mondo. Proprio la Seleccion è la nazionale preferita da parte dell’ex difensore di Empoli e Inter che, quando non c’è da tifare Italia, sostiene proprio il paese sudamericano. Vista la sua grande conoscenza del campionato calcistico, molte delle stelle che fanno parte dell’Albiceleste sono enfatizzate.

Durante il Mondiale, però, questa dialettica del genio e del talento poetico degli argentini, in particolare di Messi, aveva fatto storcere il naso a diversi ascoltatori. Questi hanno chiesto alla Rai di non far commentare più le gare della nazionale di Dybala ad Adani, costringendolo a cambiare nelle fasi finali.

“Adani non aveva una grande conoscenza del calcio”: l’ex tecnico senza freni

L’ex difensore è diventato famoso anche per la trasmissione di Christian Vieri, a cui partecipa insieme ad Antonio Cassano, all’ex attaccante nerazzurro e a Nicola Ventola. Proprio qui, in questo podcast live, i quattro discutono di calcio con alcune idee discutibili che a volte vengono a galla.

Proprio delle idee di Adani ha parlato Gigi Cagni, che lo ha allenato in due occasioni all’Empoli. L’ex tecnico è intervenuto a Riviera Oggi dove ha criticato l’opinionista: “È uno che esagera, il calcio è un’altra cosa. Lui racconta teoria. Io l’ho avuto da giocatore e non aveva tutta questa conoscenza calcistica. Non era neanche titolare“.

Infine, Cagni ha concluso: “Non so per quale motivo ma ormai è diventato tutto televisivo, ognuno cerca di fare il personaggio per se stesso e non pensare a quello che è il discorso del calcio“.