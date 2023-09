Sheriff-Roma e il turnover di Mourinho: è cambiato tutto

Sheriff-Roma, questa sera i giallorossi debuttano in Europa League. Mourinho vara il turnover europeo, ma è tutto cambiato

C’è una cosa che all’occhio viene fuori subito, rispetto agli altri anni. Una cosa che fa capire come il livello della Roma, finalmente, si sia alzato. Il turnover Mourinho lo farà questa sera contro lo Sheriff del tecnico italiano Bordin (qui dove vederla), ma non ci sono più in campo quei “bambini” che lo Special One ha lanciato nei primi due anni di giallorosso.

Turnover ma di livello, si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina. E non possiamo che essere d’accordo perché se è vero che manca Smalling dietro, Mou ha la possibilità di far giocare Ndicka dal primo minuto con Llorente che agisce in mezzo. Se è vero che Kristensen non è in lista, così come Azmoun, allora a destra gioca Karsdorp, uno che è stato titolare fino ad un anno fa.

Sheriff-Roma, niente più “bambini”

E poi se è vero che manca Pellegrini, anche lui out e rimasto a Roma insieme all’inglese, gioca Aouar, con Bove e con Cristante. E in panchina ci vanno Paredes e Renato Sanches, mica gli ultimi due arrivati. E poi lì davanti non c’è Dybala, è vero, ma c’è il Gallo Belotti al fianco di Lukaku. Insomma, quella di quest’anno sembra una Roma completa, che deve sperare solamente che la sfortuna si dimentichi di Trigoria e lasci in pace per un poco gli uomini di Mou, afflitti da troppi problemi fisici che hanno stravolto in più di una occasione i piani del portoghese.

Sì, in panchina due giovani ci saranno, Mannini e D’Alessio, ma Mou non sarà costretto a mandarli in campo come successo in più di un’occasione l’anno scorso quando per necessità soprattutto si è affidato in più di una occasione a giovanissimi che erano al debutto. Un segnale questo: la caccia alla finale di Dublino è partita.