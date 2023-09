Sheriff-Roma, formazioni ufficiali: sorpresa in attacco

L’allenatore della Roma ha deciso di mandare in campo una formazione completamente nuova per affrontare lo Sheriff in Europa League

La Roma tra pochi giri di orologio affronterà lo Sheriff Tiraspol nella gara di esordio in Europa League. La prima partita del girone per i giallorossi sarà contro i moldavi allenati dall’italiano Roberto Bordin. Partire con il piede giusto è fondamentale per non arrivare in affanno alle ultime partite della fase a gruppi e questa importanza è stata sottolineata anche da José Mourinho nella conferenza stampa prepartita.

Nell’incontro con i giornalisti lo Special One ha parlato della scorsa stagione, quando alla prima giornata del girone è arrivata la sconfitta con il Ludogorets. Quel risultato aveva fatto discutere molto nell’etere e soprattutto tra i tifosi che non si aspettavano uno scivolone simile. Proprio quella partita ha messo in difficoltà il cammino della Roma nella competizione, visto il secondo posto conquistato alle spalle del Betis.

Riuscire a qualificarsi per primi consente di giocare meno partite e quindi di riposare di più. I sedicesimi di finale, infatti, sono un incontro che lo scorso anno Mourinho avrebbe voluto evitare e con molta probabilità ci proverà anche quest’anno. Partire con il piede giusto, quindi è fondamentale.

Sheriff-Roma, le scelte dello Special One

In vista della partita la Roma opterà per un lungo turnover, anche per gestire la fatica e preservare i giocatori in vista del campionato. Nei prossimi giorni ci sono tanti turni infrasettimanali che costringeranno i giallorossi a giocare una partita ogni tre giorni. Per questo Mou ha optato per diversi cambi.

Il primo, come annunciato in conferenza stampa, è quello di Svilar al posto di Rui Patricio. In difesa ci sono Mancini, Ndicka e Llorente, visto che Smalling non è al meglio della condizione fisica e non è disponibile. sulle fasce a destra parte Karsdorp, vista l’assenza obbligata di Kristensen (fuori dalla lista Uefa a causa del FFP), mentre a sinistra Zalewski. In mezzo formano il tridente Aouar, Cristante e Sanches, mentre l’attacco è affidato a Belotti ed El Shaarawy.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Sanches, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy.

Sheriff (4-3-3): Koval; Tovar, Kiki, Garananga, Artunduaga; Zahouri, Ademo, Fernandes; Ankeye, Talal, Ngom Mbekeli.