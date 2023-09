Torna davvero alla Roma: hanno già parlato

Il general manager della Roma ha fissato nelle prossime settimane l’incontro che può sbloccare al trattativa di calciomercato

Anche se Tiago Pinto ha finito il grosso del suo lavoro circa tre settimane fa, con il gong finale che ha chiuso il calciomercato estivo, il general manager della Roma non si è ancora fermato. In questi mesi, in cui sono partite tutte le competizioni con l’Europa League che è alla prima stagionale, il gm portoghese deve stare attento alla squadra e alle esigenze in generale anche dell’allenatore, che è ancora in attesa di un dirigente che possa prendere le sue parti.

La richiesta di una figura simile risale a tanti mesi fa, con il tecnico che è andato su tutte le furie dopo la gestione di gara di Anthony Taylor. Il fischietto inglese ha sbagliato molte scelte e ha permesso al Siviglia di vincere l’Europa League, che sembrava nelle mani dei giallorossi. Vista la sua attitudine ad esporsi e a non tirarsi indietro dalle critiche, José ha deciso di avere un approccio più calmo in questa stagione, non parlando degli arbitri.

Torna così la sua citazione ai tempi del Chelsea nella sua seconda esperienza con i Blues. Durante un post partita gli era stato chiesto di parlare dell’arbitro e il portoghese ha dribblato la domanda dicendo che se avesse parlato sarebbe stato in grandi problemi. Per lo stesso motivo, il tecnico di Setubal preferirà avere un dirigente che possa fare da parafulmine.

Calciomercato Roma, prossime settimane decisive per Massara

Nei giorni scorsi i nomi circolati sono stati tanti, da Boniek a Francesco Totti che sembra orbitare molto vicino alla Roma. La sua presenza farebbe piacere al portoghese che gradirebbe averlo al uso fianco. Per ora, però, non c’è stato nessun contatto con l’ex numero Dieci.

Chi invece è stato incontrato è Frederic Massara, ex dirigente del Milan con un passato in giallorosso. L’ex assistente di Walter Sabatini è molto amico di Tiago Pinto e tra i due intercorre una stima reciproca. Massara si è da poco separato con i rossoneri e sta cercando un nuovo club con cui mettersi all’opera e come riporta Daniele Longo la Roma è un’opzione concreta. I due vorrebbero lavorare insieme per costruire una squadra ancora più forte, ma non è ancora arrivato il momento delle definizioni. Le prossime settimane saranno decisive per l’affondo.