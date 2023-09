Infortuni Roma, Mourinho senza pace: nuovo allarme per Torino

L’allenatore della Roma rischia di perdere altri giocatori nella prossima partita con il Torino che ci sarà domenica sera

La serata europea della Roma non è stata delle migliori nonostante la vittoria per 2-1 contro lo Sheriff Tiraspol. I giallorossi sono riusciti a portare a casa i tre punti e il successo grazie a un autogol e al solito talento di Dybala e Lukaku, con collaborazione di Cristante. Il numero 4 ha messo di nuovo lo zampino, o meglio il tacco, nell’azione che ha portato al gol del belga, che ha messo la firma sul successo in trasferta.

La vittoria, però, non è stata tutta rose e fiori come in molti si potevano aspettare. La Roma ha dimostrato parecchia difficoltà, soprattutto nel superare la marcatura a uomo sui centrocampisti che Bordin aveva preparato per annullare il gioco giallorosso. E infatti nel primo tempo ci era riuscito alla grande, rendendo piuttosto aride le trame di gioco di Lukaku e compagni. Poi nel finale dei primi 45′ è arrivato l’autogol che ha portato in vantaggio i romanisti.

Alla fine è arrivata la vittoria grazie alla rete di Lukaku, che ha risposto a Tovar, che aveva pareggiato 1-1. Le note negative sono diverse e una di queste è l’infortunio di Renato Sanches, che ha accusato un fastidio alla coscia destra già dopo 10 minuti. Il portoghese è stato costretto ad uscire alla mezz’ora ricadendo nel baratro dell’infortunio.

Infortuni Roma, domenica pericolosa: il campo è in pessime condizioni

Eppure la situazione era migliorata in casa Roma, con Pellegrini che è tornato a disposizione in vista di Torino e Smalling che sta cercando di recuperare. Aouar, invece, è riuscito a rimettersi in sesto per giocare titolare in Europa League, nel centrocampo accanto a Cristante.

Domenica, però, potrebbe aumentare la possibilità di avere nuovi calciatori fermi ai box. Come riporta Tuttosport, infatti, la condizione del campo dell’Olimpico Grande Torino non è delle migliori e i tanti concerti, uniti al caldo, hanno fatto sì che il manto erboso si sia rovinato. Già contro il Genoa si erano alzate tante zolle, con i granata che non hanno potuto contare sul solito giro palla. Queste, però, potrebbero essere un problema non solo per le strategie di gioco delle due squadre. Come spesso è successo ai giocatori della Roma, giocare su un campo non in condizioni ottimali può portare a infortuni di vario tipo e questo potrebbe essere un grande problema per i giallorossi, che di infortuni ne hanno avuti già tanti.