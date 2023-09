Infortunio e operazione prima della Roma, UFFICIALE: “Fuori 60 giorni”

Frattura e intervento chirurgico prima della sfida con la Roma, comunicato UFFICIALE dopo l’annuncio del mister. Rischia di stare fuori circa due mesi.

Il corpo ravvicinato di impegni in questa parentesi di campionato aumenta certamente la necessità e l’esigenza di poter vantare un organico completo, al fine di garantire a Mourinho la possibilità di fare affidamento a rotazioni e turnazioni che ben calibrino le risorse e le energie dei suoi giocatori. Da questo punto di vista, il mese di agosto è stato non poco sfortunato anche sul piano infermieristico, come emerso da una serie di stop prontamente abbattutisi tra le fila giallorosse.

Proprio mentre nella Capitale l’entusiasmo per l’arrivo di Lukaku e l’attesa sulle sue condizioni fisiche lenivano il rammarico per i pochi risultati ottenuti sul campo, la squadra di Mourinho perdeva pezzi importanti come Smalling e Dybala, oltre che Pellegrini, Aouar e Renato Sanches. Se il difensore inglese non è ancora rientrato, il 21 giallorosso ha palesato nuovamente le proprie qualità e la grande importanza in queste due sfide con Empoli e Sheriff.

Frattura al piede e intervento chirurgico, UFFICIALE: salta anche Roma-Frosinone

Parallelamente al rientro di Aouar, poi, in casa Roma si registra nuovamente apprensione per le condizioni di Renato Sanches, oggetto di grande attenzione in queste ore, rivelatesi non poco ricche di novità anche sul fronte Pellegrini, all’antivigilia della trasferta contro il Torino di Juric.

Non si sottovalutino, però, anche gli aggiornamenti esterni al mondo Roma ma destinati ad avere ingerenze anche sul prossimo percorso giallorosso, che prevede attualmente la frapposizione degli ostacoli Torino-Genoa e Frosinone prima del secondo impegno europeo, in programma il prossimo 5 ottobre.

Relativamente alla gara casalinga contro i ciociari allenati da Di Francesco, arrivano aggiornamenti ufficiali da parte dello stesso club laziale. In queste ore, infatti, il Frosinone ha annunciato tramite comunicato l’intervento chirurgico per Abdoulrahmane Harroui, reduce da una frattura al piede destro che lo ha portato ad optare per l’operazione al quinto metatarso.

Come preannunciato da Di Francesco ieri, l’opzione alternativa sarebbe stata quella della strada conservativa, mentre in caso di intervento il giocatore sarebbe stato fuori 50-60 giorni. Questi, dunque, i tempi di recupero preannunciati dal tecnico e che, dunque, impediranno al 25enne di partecipare alla gara contro Mourinho del prossimo 1 ottobre. A seguire il comunicato ufficiale.

“Il Frosinone Calcio comunica che il calciatore Abdoulrahmane Harroui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la frattura al quinto metatarso del piede destro. L’operazione è stata eseguita con successo dal Prof. Giuliano Cerulli presso la clinica Villa Fiorita di Perugia”.