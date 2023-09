Nuovo stop dopo l’infortunio: Roma a rischio

La Roma è reduce dalla vittoria di misura conquistata al debutto in Europa League. Domenica sera una nuova trasferta, in casa del Torino di Ivan Juric.

Il tour de force in casa Roma è già iniziato, ieri pomeriggio la squadra giallorossa ha giocato la sua prima gara del girone G di Europa League. L’undici guidato da José Mourinho, ieri in tribuna causa squalifica, ha trovato la vittoria di misura in casa dello Sheriff Tiraspol. Decisiva la rete di Romelu Lukaku, che trova continuità in Europa dopo aver segnato anche in Serie A. Da registrare nella trasferta in terra moldava anche lo stop di Renato Sanches, osservato speciale dall’infermieria giallorossa.

Altre due trasferte attendono la squadra giallorossa a stretto giro di posta. La prima domenica sera, in casa del Torino di Ivan Juric. L’allenatore croato deve fare i conti con diverse assenze in casa granata, e c’è un nuovo stop dopo il forfait nella quarta giornata di Serie A. Il Torino è reduce dalla convincente vittoria per 3-0 in casa della Salernitana, che ha proiettato la squadra granata a quota sette punti in classifica, tre lunghezze sopra la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa è obbligata a trovare continuità di risultati lontano dallo stadio Olimpico, per riagganciare il treno con i piani alti della classifica. In vista della sfida di domenica sera è scattato un nuovo allarme in casa Toro, ecco le ultime sulle condizioni di Nikola Vlasic.

Verso Torino-Roma, le ultime dall’infermeria granata: Vlasic ancora in dubbio

Il trequartista classe ’97 ha saltato la trasferta di Salerno a causa di una gastroenterite e resta sorvegliato speciale dallo staff medico granata in vista della Roma. Il croato infatti sarebbe dovuto tornare a lavorare in gruppo agli ordini di Ivan Juric, ma ieri c’è stato un nuovo forfait.

La squadra granata non avrà a disposizione il difensore Djidji e rimagono in forte dubbio anche Vojvoda e Zima per la sfida di domenica sera. Non è certo il recupero di Nikola Vlasic, che nella sessione di allenamento di ieri, come riportato da Toro.it, ha svolto nuovamente lavoro differenziato. Il croato proverà a recuperare per la sfida ai giallorossi, altrimenti Ivan Juric potrebbe lanciare dal primo minuto il classe 2001 Seck.