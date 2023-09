Infortunio Renato Sanches, la Roma fa chiarezza: diagnosi ufficiale

Infortunio Renato Sanches e tempi di recupero. La Roma fa chiarezza con la nuova diagnosi ufficiale sul centrocampista portoghese.

Il tema degli infortuni resta di stretta attualità in casa Roma. L’ultimo stop è stato quello di Renato Sanches, il centrocampista portoghese ha alzato bandiera bianca nell’ultima gara disputata dai giallorossi. Nella prima frazione di gioco di Sheriff-Roma l’ex PSG ha abbandonato il terreno a causa di un nuovo guaio muscolare, si tratta del secondo stop muscolare per il calciatore classe ’97, che ha una storia clinica decisamente travagliata. Ecco la nuova diagnosi ufficiale emessa dallo staff sanitario giallorosso.

Due infortuni a stretto giro di posta per il centrocampista portoghese. L’ex PSG si era già fermato dopo il debutto casalingo della Roma, contro la Salernitana di Sousa, ora ha subito un nuovo infortunio in Europa League. Nel primo tempo della sfida in casa dello Sheriff Tiraspol, vinta per 1-2 dai giallorossi, il portoghese ha dovuto lasciare il terreno di gioco in seguito ad un fastidio alla coscia destra. Il centrocampista è stato sostituito da Paredes poco dopo la metà della prima frazione di gara. Una nuova tegola con cui fare i conti per mister Mourinho, già alle prese con la precaria condizione fisica di capitan Lorenzo Pellegrini. Lo stesso Mou, al termine della sfida europea, aveva parlato dello stop del centrocampista lusitano lanciando segnali preoccupanti.

Roma, infortunio Renato Sanches e tempi di recupero: la nuova diagnosi è ufficiale

Le prime informazioni giunte dopo gli esami strumentali hanno parlato di uno stiramento alla coscia destra, ipotizzando uno stop non breve per il centrocampista arrivato dal PSG. Ora la Roma fa chiarezza con una nuova diagnosi ufficiale dopo l’infortunio del classe ’97.

Lo staff sanitario giallorosso emette un nuovo bollettino medico sulle condizioni del centrocampista lusitano. Gli esami a cui si è sottoposto l’ex PSG hanno evidenziato un quadro pre lesivo alla coscia destra. Il calciatore verrà monitorato giorno per giorno dall’infermeria di Trigoria. Si attendono nuovi accertamenti per valutare i tempi di recupero effettivo del portoghese.