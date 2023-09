Infortunio Renato Sanches, si allungano i tempi di recupero dopo gli esami

Visite mediche e tempi di recupero: Roma in ansia attorno alla questione Renato Sanches. Ecco i risultati degli esami strumentali

La Roma è in ansia. Un giocatore importante, uno solo con quelle caratteristiche, che dentro Trigoria sperano di riavere presto a disposizione. La cosa certa è che contro il Torino domani sera (qui probabili formazioni e dove vedere la partita) e contro il Genoa giovedì prossimo non ci sarà. Renato Sanches non sarà agli ordini di Mourinho.

Il centrocampista portoghese ha già collezionato due infortuni in questo avvio di stagione e quello che preoccupa sono anche le parole di Mourinho, che ha spiegato dopo la gara contro lo Sheriff di non sapere di cosa soffre realmente il giocatore. In ogni caso la Roma deve fare i conti con i nuovi tempi di recupero per il portoghese.

Roma, i risultati degli esami per Renato Sanches

Oggi infatti, secondo il Corriere dello Sport, gli esami strumentali per Renato Sanches hanno evidenziato uno stiramento alla coscia destra. L’ex PSG salterà le prossime tre gare della Roma in campionato, poi nuovo controlli. Il portoghese potrebbe tornare addirittura dopo la sosta.

Mourinho, inoltre, spera di riavere a disposizione Pellegrini – ma non dall’inizio – e sogna anche di poter portare in panchina Smalling. Il difensore potrebbe dare un’alternativa dietro visto che i centrali che stanno bene sono solamente tre. Dopo la rifinitura di questa mattina un quadro leggermente più chiaro lo si avrà. Pinto su Sanches si è esposto: “La responsabilità è tutta mia”, ha detto il dirigente nella conferenza stampa consueta che ha fatto un quadro sul mercato giallorosso.