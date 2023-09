Nuovo direttore sportivo, Roma avvisata: il tradimento restringe il cerchio

Caccia aperta al nuovo direttore sportivo e Roma avvisata. Il tradimento in vista può chiudere il cerchio anche in casa giallorossa, contatti già attivati.

Ha preso il via il tour de force in casa Roma, tra campionato ed Europa League la squadra giallorossa è attesa da sfide estremamente importanti in ottica futura. La squadra guidata da José Mourinho è a caccia di continuità dopo le ultime due vittorie consecutive e scenderà in campo domani sera, in casa del Torino di Ivan Juric. In attesa della nuova sfida dell’undici guidato dallo Special One, che deve fare i conti con il nuovo stop di Renato Sanches, si accendono i riflettori anche sul futuro di Tiago Pinto, responsabile del calciomercato in casa giallorossa.

Sia Tiago Pinto che José Mourinho sono entrati nell’ultimo anno di contratto con la Roma. Il dirigente portoghese ha affrontato anche il tema nella consueta conferenza stampa di fine mercato nelle scorse settimane. Tiago Pinto ha evidenziato come il tema dei rinnovi e delle scadenze di contratto sia monitorato continuamente all’interno della società guidata dalla famiglia Friedkin, nei luoghi adatti e lontano da sguardi indiscreti. In attesa di segnali sul futuro del tandem portoghese, c’è un possibile effetto domino che coinvolge anche Tiago Pinto. L’ex Benfica è stato segnalato da tempo nei radar del Tottenham. Il club inglese si è separato definitivamente dal dirigente Leonardo Gabbanini, ex responsabile del calciomercato in casa Spurs.

Calciomercato Roma, caccia al nuovo DS e Pinto in scadenza: effetto domino Atletico Madrid

Il Tottenham è a caccia del nuovo direttore sportivo, ma non è il solo grande club nel vecchio continente alla ricerca di forze fresche dirigenziali. Anche l’Atletico Madrid, guidato in panchina da Diego Simeone, è a caccia di un nuovo responsabile del calciomercato ed avrebbe avviato i contatti per un tradimento a sorpresa in Liga.

Secondo quanto evidenzia il sito Mundodeportivo.com, la dirigenza dei Colchoneros ha allacciato i contatti con Mateu Alemany. L’ex direttore sportivo del Barcellona, rivale storica dei biancorossi, sembra essere il primo obiettivo dell’Atletico di Simeone. Il profilo di Alemany era stato accostato anche alle manovre interne del Tottenham. Il tradimento in salsa spagnola potrebbe dunque incidere nelle decisioni dei londinesi di puntare tutto proprio su Tiago Pinto.