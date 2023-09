Sorpresa Roma, Spalletti torna a Trigoria

Sorpresa in casa Roma, Luciano Spalletti torna a Trigoria. C’è l’appuntamento fissato con l’ex allenatore nel centro sportivo della squadra giallorossa.

Appuntamento a Trigoria per Luciano Spalletti. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale torna nel centro sportivo giallorosso, dove è stato alla guida tecnica in due distinte occasioni, per un totale di sei stagioni. Lo scorso anno il tecnico di Certaldo ha conquistato il campionato alla guida del Napoli, poi l’addio al club partenopeo in estate e la sorpresa della panchina azzurra, dopo le dimissioni di Roberto Mancini lo scorso agosto.

La nuova Italia di Luciano Spalletti è già scesa in campo in due occasioni, per le qualificazioni agli Europei del 2024. Un deludente pareggio contro la Macedonia del Nord ed una vittoria di misura contro l’Ucraina per la Nazionale azzurra. In questi giorni il commissario tecnico sta incontrando le varie squadre di Serie A, nell’ottica di un dialogo collaborativo tra i club e Nazionale. Il toscano ha dato via al suo tour con l’appuntamento della Continassa, dove ha fatto visita alla Juventus di Massimiliano Allegri. In seguito il CT h incontrato Ivan Juric, tecnico del Torino e prossimo avversario della Roma e Gasperini in casa Atalanta. Ora il tour del neo commissario tecnico prosegue, e farà tappa anche nel centro sportivo della Roma.

Luciano Spalletti torna a Roma: l’appuntamento del CT dell’Italia a Trigoria

L’agenda di Luciano Spalletti si arricchisce di nuovi appuntamenti nei centri sportivi delle squadre di Serie A. Il CT nei prossimi giorni farà tappa alla Pinetina, dove incontrerà Simone Inzaghi in casa Inter. Poi appuntamento al Viola Park con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, prima della tappa nella Capitale.

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il commissario tecnico incontrerà i tecnici di Roma e Lazio, con le tappe a Trigoria e Formello in programma. Luciano Spalletti continua i suoi dialoghi con le varie squadre di club in giro per lo stivale e farà sicuramente molto effetto il suo ritorno nel centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.