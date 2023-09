Chelsea, Pochettino “esonerato”: hanno già richiamato Mourinho

La Roma deve stare attenta ai tifosi del club che chiedono a gran voce l’arrivo di Mourinho in panchina dopo i recenti risultati

La Roma oggi scende in campo contro il Torino per la quinta giornata di Serie A. I giallorossi arrivano alla sfida con il morale un po’ più alto rispetto a prima della sosta peer le nazionali, quando di punti in classifica la squadra ne aveva solo uno. Questo era arrivato dal pareggio con la Salernitana nella gara d’avvio della stagione e poi con Milan e Verona sono arrivate due sconfitte, seguite dallo schiacciante 7-0 sull’Empoli.

La bella vittoria è arrivata dopo una grande prestazione di squadra che ha visto in rete sia Dybala sia Lukaku, oltre che Renato Sanches, Cristante e Mancini. La gara ha portato all’esonero di Paolo Zanetti, che ha lasciato il posto ad Aurelio Andreazzoli. L’ex giallorosso guiderà così i toscani in questa stagione. La vittoria in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, poi, permette a Mourinho di gestire i suoi giocatori al meglio.

Il morale si è alzato di più rispetto a prima e il Torino troverà di fronte una squadra carica. Molto probabilmente ci sarà grande turnover per risparmiare qualche giocatore dalle fatiche del turno infrasettimanale, che ha tolto di sicuro energie preziose. Riuscire ad alzare il morale della truppa è stato fondamentale per Mourinho, che ha riconquistato anche la fiducia dei tifosi.

Mourinho nel mirino, tifosi scatenati sui social

Chi non ci sta riuscendo, invece, è Mauricio Pochettino che alla guida del Chelsea non è riuscito a imporre il proprio gioco ai Blues. Il mercato è stato molto importante negli ultimi anni e vedere che la squadra non riesce a girare è di sicuro un colpo per i londinesi.

Nella partita di oggi contro l’Aston Villa è arrivata la sconfitta per 1-0 che ha creato tante polemiche tra i tifosi del Chelsea. Sui social, soprattutto su X, è esplosa la protesta contro Pochettino, che in molti vorrebbero vedere già lontano dal club. Per sostituirlo, il nome più gettonato è quello di José Mourinho, che sembra essere l’unico in grado di poter risollevare le sorti della squadra. A questa cosa ci aveva già pensato la dirigenza quando a inizio anno ha cercato di convincere il portoghese. Questo, però, è stato fermo nella sua decisione di continuare in giallorosso e, nonostante il contratto in scadenza, non sembra intenzionato a lasciare la Roma.