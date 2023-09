La trasferta vietata non ferma i tifosi della Roma: motivo svelato

Torino-Roma, nonostante il divieto di trasferta la squadra giallorossa non sarà sola in casa della squadra granata. Ecco il motivo e la cifra di tifosi prevista allo stadio.

Archiviato il debutto europeo la Roma è a caccia di continuità di risultati in campionato. Questa sera la squadra guidata da José Mourinho scenderà in campo nello stadio Olimpico Grande Torino, per affrontare i granata guidati da Ivan Juric. È la seconda di tre trasferte consecutive in casa giallorossa, giovedì la Roma farà visita al Genoa a Marassi. Questa sera è stata vietata la trasferta ai tifosi della Roma, nel timore di scontri nel tragitto con i tifosi del Napoli che scenderà in campo a Bologna tra poche ore.

Entrambe le tifoserie sono state colpite dal divieto di trasferta per scongiurare problemi di ordine pubblico che si verificarono la scorsa stagione in autostrada. Ma la Roma questa sera non sarà completamente sola nell’impianto sportivo granata, visto che la vendita dei tagliandi è stata vietata soltanto ai tifosi residenti nella regione Lazio. Ecco perché, nonostante mancherà la marea di tifosi che costantemente segue la squadra giallorossa, un nutrito gruppo di supporters romanisti sarà presente nello stadio Olimpico Grande Torino.

Divieto di trasferta ai residenti nel Lazio: 500 tifosi della Roma saranno presenti a Torino

Secondo quanto stimato dal ‘Corriere dello Sport’ saranno almeno 500 i tifosi romanisti presenti stasera per Torino-Roma. In gran parte i tagliandi sono andati ai tifosi residenti nel nord Italia.

Tifosi che hanno già mostrato il proprio calore alla squadra nel capoluogo piemontese. In tanti infatti ieri sera si sono ritrovati sotto il blindato albergo in cui risiede la Roma, in attesa della sfida delicata di questa sera. Uno spicchio giallorosso sarà presente in casa del Torino, mentre in vista della trasferta in casa del Genoa i numeri sono destinati a salire esponenzialmente.