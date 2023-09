Torino-Roma, formazioni ufficiali: sorpresa in attacco

L’allenatore della Roma ha deciso chi far scendere in campo nella partita contro il Torino, valida per la quinta di Serie A

Tra pochi giri di orologio la Roma scende in campo per la quinta giornata di Serie A contro il Torino. Juric arriva al match dopo la vittoria con la Salernitana per 3-0, mentre i giallorossi sono tornati dalla Moldavia dove hanno affrontato lo Sheriff Tiraspol, battuto 2-1 grazie al gol di Lukaku nel finale. La rete del belga è nata da una grande azione corale tra l’attaccante ex Chelsea, Dybala e Cristante, che ha servito un assist di tacco.

Riuscire a portare a casa altri tre punti è fondamentale per i giallorossi, in modo che gli scivoloni di inizio stagioni comincino a diventare eventi del passato. La vittoria sull’Empoli ha dato le prime avvisaglie di risveglio della Roma che ha affondato la squadra toscana. Tre punti per risalire la classifica e cominciare a risalire il tabellone per arrivare al quarto posto che significa Champions League. Questo è l’obiettivo della squadra da diversi anni.

Se Mourinho riuscisse a riportare la società a giocare la massima competizione per club della Uefa, questa potrebbe sfruttare i 30 milioni della qualificazione, che permetterebbero di risanare leggermente il bilancio. Riuscire a fare punti prima della prossima sosta per le nazionali, quindi è fondamentale in modo da accorciare il terreno dalle concorrenti.

Torino-Roma, formazioni ufficiali: Mourinho fa ancora turnover

Per questo, lo Special One non ha intenzione di sbagliare le indicazioni e la formazione in una partita non facile. Il Torino, infatti, è un avversario ostico che ha fatto della solidità difensiva il suo mantra. L’arrivo in panchina di Juric, infatti, ha fatto sì che i granata siano molto fastidiosi.

In vista della partita, il tecnico della Roma ha reso noti gli undici giocatori che scenderanno in campo. In porta ci sarà ancora Rui Patricio, mente a difenderlo Ndicka, Llorente e Mancini. Nel centrocampo a quattro sulle fasce spazio a Kristensen e Spinazzola, che non hanno giocato in coppa, mentre in mezzo a loro Cristante, Paredes. In attacco, il tridente è formato da El Shaarawy, Lukaku e Dybala.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Zalewski; El Shaarawy, Dybala; Lukaku. All. Mourinho

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Radonjic, Seck, Zapata. All. Juric