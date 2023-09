Derby di Londra per il bomber: effetto domino Abraham

Calciomercato, c’è il derby di Londra in vista della sessione invernale. L’effetto domino può decidere anche il futuro di Tammy Abraham in casa Roma.

Il brutto infortunio in cui è incappato Tammy Abraham ha deciso le manovre di calciomercato in casa Roma questa estate. La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sta costringendo la punta ancora ai box, il numero 9 giallorosso potrebbe tornare a disposizione per gennaio-febbraio del prossimo anno. E, con la caccia al bomber in casa Roma risolta dall’arrivo di Romelu Lukaku, il futuro del centravanti inglese torna un tema caldo in vista della sessione invernale.

Lo stesso Tammy Abraham non ha escluso pubblicamente un ritorno in Premier League nel suo futuro professionale. Il Chelsea non ha esercitato la clausola da 80 milioni di euro per la recompra del centravanti inglese ma non lo ha mai perso di vista in ottica futura. La squadra londinese, guidata da Mauricio Pochettino, è una delle grandi delusioni fin qui in Premier. Appena cinque punti per i Blues nelle prime sei gare di campionato, e solo cinque reti segnate. Ecco perché il Chelsea potrebbe andare a caccia di forze fresche in attacco a gennaio, e nel mirino dei londinesi oltre al possibile ritorno di Tammy Abraham, ci sarebbe anche Ivan Toney del Brentford.

Futuro Abraham, derby di Londra per Toney: le manovre a gennaio di Arsenal e Chelsea

L’attaccante classe ’96 sta scontando una lunga squalifica dopo esser stato condannato per vicende di scommesse e gioco d’azzardo. Oltre ad essere seguito dal Chelsea ci sarebbe anche la corte dell’Arsenal alla finestra per l’attaccante protagonista lo scorso anno con il Brentford.

Un derby tutto londinese per Ivan Toney che, secondo quanto evidenzia il sito inglese di Sky Sport, potrebbe essere il nome più adatto per rafforzare l’attacco dei Gunners. Qualora lo scenario paventato dal giornalista Paul Merson dovesse trovare conferme il Chelsea potrebbe decidere di puntare tutto sul ritorno di Tammy Abraham già nella sessione di calciomercato invernale. Nella capitale inglese è pronto a scattare l’effetto domino dei bomber, coinvolgendo anche il numero 9 della Roma.