La differenza tra Roma e Lazio: parola di Bruno Pizzul

Bruno Pizzul ha le idee chiare sulla differenza tra Roma e Lazio. Ecco il punto di vista dello storico telecronista del calcio italiano, sia della Nazionale che della Serie A.

La voce di Bruno Pizzul ha accompagnato diverse generazioni di tifosi ed appassionati di calcio in Italia. Le sue cronache hanno accompagnato le gare della Nazionale azzurra, dal 1986 fino al 2002, e le competizioni dei club di Serie A sia dentro che fuori i confini nazionali. Una carriera indimenticabile per il telecronista della Rai, che continua ad essere punto di riferimento per gli appassionati della materia. In una recente intervista Pizzul ha commentato con le idee chiare la differenza principale tra Roma e Lazio, ecco il punto di vista dello storico telecronista.

Fin qui Roma e Lazio si sono rese protagoniste di un inizio di stagione decisamente sottotono. La classifica di Serie A dopo 5 giornate parla chiaro: la squadra guidata da José Mourinho ha collezionato appena 5 punti, non riuscendo a trovare la vittoria ieri sera in casa del Torino di Ivan Juric. Ancora peggio hanno fatto i biancocelesti di Maurizio Sarri, fermi a 4 lunghezze in campionato e reduci dal pareggio interno contro il Monza. Bruno Pizzul è stato intervistato dal sito Calciosaudita.it, toccando diversi temi, a partire dal boom del calciomercato arabo questa estate, fino ad arrivare alla differenza tra le due squadre che animano il derby della Capitale.

Bruno Pizzul su Roma e Lazio ha le idee chiare: “I sostenitori giallorossi sono incredibili”

Pizzul non usa giri di parole per descrivere quanto accaduto nella sessione estiva di calciomercato in Europa. Sul boom calcistico in Arabia Saudita: “A mio modo di vedere ciò che sta accadendo nel football saudita è poco romantico e molto figlio del denaro.”

La voce storica del calcio italiano torna poi sulla Serie A, incoronando al momento le due milanesi. Il parere di Pizzul dopo le prime 5 giornate di Serie A: “Mi sembra di capire che ci siano due squadre avanti a tutte: l’Inter e il Milan. Mi piacciono molto i nerazzurri, secondo me sono i favoriti per vincere il titolo.”

L’intervista termina con un passaggio su Roma e Lazio, in cui Pizzul esalta il tifo intorno alla squadra giallorossa: “Ci sono tante differenze, anche nel Dna. La Roma vive dell’entusiasmo popolare, la vera forza della squadra è il tifo. I sostenitori giallorossi sono incredibili, è il loro amore spesso a trascinare i calciatori e a fargli raggiungere risultati che da altre parti non farebbero. In più, la Roma ha José Mourinho, un tecnico bravissimo che sa tirare fuori il meglio dai sui calciatori. La Lazio, invece, ha un pubblico diverso e l’essere partita male non aiuta.“