Nessuna in Europa come la Roma, il dato preoccupa Mourinho

L’allenatore della Roma può storcere il naso per la statistica non lusinghiera per i giallorossi, al primo posto tra i cinque campionati

La Roma ha concluso la quinta giornata di Serie A con un pareggio che ha permesso ai giallorossi e al Torno di conquistare un punto. Risultato amaro per Lukaku e compagni che erano riusciti a sfiorare la vittoria grazie proprio alla rete del belga, che ha trascinato i suoi con il suo fisico. Il duello in area con Buongiorno è stato vinto dall’ex Chelsea che è riuscito a trafiggere Milinkovic-Savic sul primo palo mandandolo in controtempo.

Per il resto della gara, la Roma ha cercato di trovare il secondo gol che avrebbe chiuso la contesa, ma non è riuscita a scardinare il gioco di Juric, sempre molto attento alla fase difensiva. L’ex allenatore del Verona, infatti, fa della solidità uno dei punti cardine della squadra. Dybala e Romelu sono riusciti a mettere in difficoltà il reparto arretrato dei granata, ma non solo loro due sono stati una spina nel fianco di Rodriguez e compagni.

A loro si è unito anche Bryan Cristante, che ha sfiorato la rete con una deviazione in area. Il centrocampista sembra essere rinato grazie al lavoro di Leandro Paredes, che gli permette di salire ed essere molto più pericoloso in avanti. I suoi compiti sembrano quasi essere quelli che aveva all’Atalanta, quando aveva segnato ben 9 gol.

Roma prima per pali presi nei cinque campionati

Proprio il numero 4 ha fatto sobbalzare sulla sua poltrona Urbano Cairo quando ha colpito il palo con un tocco di esterno al volo su cross di Spinazzola. Il centrocampista si era inserito bene sul suggerimento del compagno, salvo poi non riuscire a trovare al rete del 2-0.

Come riporta Rete Sport, i giallorossi hanno colpito ben 38 pali nelle ultime 43 partite. Un dato non molto lusinghiero che porta la Roma in cima a questa sfortunata classifica in Europa. Nei migliori cinque campionati del continente le altre squadre sono al di sotto dei giallorossi, con le seconde del “tabellone” a quota -5.