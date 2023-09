Lesione del legamento crociato: UFFICIALE, salta anche la Roma

Ufficiale la rottura del crociato per il difensore, che si sottoporrà ad un intervento chirurgico. Salta la sfida contro la Roma

Quella di ieri è stata una domenica difficile per molte squadre, alle prese con diversi infortuni. Se l’Inter ha perso Arnautovic per almeno un paio di mesi, peggio è andata alla Fiorentina di Italiano, avversaria della Roma il prossimo dicembre. Il tecnico non potrà contare sulle prestazioni di Dodo, che si è rotto, purtroppo, il legamento crociato.

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’ infortunio occorso nella gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che necessita di correzione chirurgica. La sede e la data dell’intervento saranno decise nelle prossime ore”.

Ufficiale, Dodo ne avrà per almeno sei mesi

Il difensore quindi potrebbe aver chiuso in anticipo la stagione. Passeranno almeno sei mesi per rivederlo in campo e forse potrebbe esserci solamente per la parte finale. Ma sappiamo bene che di solito quando succedono questi tipi di infortuni è assai soggettiva come cosa il recupero, molto dipende da come il giocatore stesso risponde nel momento in cui inizia la riabilitazione.

Si spera ovviamente per lui – dispiace sempre quando uno stop è così grave e così lungo – che possa riprendersi presto. Ma meno di sei mesi non passeranno mai. Un in bocca al lupo al giocatore della Fiorentina che ieri è uscito dal campo assai dolorante dopo pochi minuti dall’inizio del match contro l’Udinese. Si era capita subito la gravità dell’infortunio.