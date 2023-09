Roma, annuncio UFFICIALE: accordo e nuova partnership

È arrivato il comunicato della Roma che annuncia di aver concluso l’affare con la società che diventa Proud Partner dei giallorossi

La Roma è da sempre molto attiva nel mondo del marketing che può essere un grande alleato per aumentare i ricavi della squadra. I giallorossi, infatti, hanno concluso diversi accordi negli ultimi anni per cercare di migliorare il bilancio. Questo, a inizio anno, aveva toccato il punto più basso nella storia della società e per questo motivo sono stati fatti diversi cambi nel team per cercare di ottenere accordi più vantaggiosi.

Per questo motivo è arrivato Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officier ovvero il direttore commerciale del club, per aiutare la società a ottenere nuovi accordi. In queste settimane è stata già annunciata l’intesa con Enel, che è diventata Energy Partner della Roma, mentre il main sponsor ancora non è tato individuato. I giallorossi stanno encora trattando con diverse società per riuscire a coprire il buco che manca da anni.

Digitalbits non si è rivelata una buona società con cui fare affari e se ne era già accorta l’Inter, a cui aveva interrotto i pagamenti molto prima della Roma. Ora i nerazzurri sono riusciti a ottenere la sponsorizzazione da Paramount Plus, mentre la Roma gioca ancora con la scritta SPQR, motto dell’antico senato romano.

Roma, c’è l’accordo con Q8

Mentre la ricerca continua, i giallorossi stanno muovendo passi in avanti per andare ad aggiungere alla lista dei partner nuovi nomi. Dopo tutti quelli che già hanno abbracciato il progetto del club che ha il centro sportivo a Trigoria, se ne è aggiunto un altro in queste ore.

si tratta di Q8, che è diventato nuovo Proud Partner della Roma. Come annunciato dalla stessa società con un comunicato ufficiale, le parti organizzeranno un programma di iniziative a beneficio del territorio, con particolare attenzione all’ambiente e alla comunità, oltre ad attività di engagement per i tifosi. “Siamo felici di unire le nostre forze a quelle di Q8 – ha affermato Wandell – il Club condivide l’ambiziosa visione di fornire priorità e visibilità all’innovazione in ambito sostenibilità“.