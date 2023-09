Serie A, classifica stravolta: Roma in Champions sopra al Milan

La classifica della Serie A viene stravolta e vede la Roma di José Mourinho in piena zona Champions League. Ecco la particolare statistica che vede indietro il Milan di Pioli.

La Roma è reduce da un nuovo risultato deludente in questo complicato avvio di stagione in casa giallorossa. L’undici guidato da José Mourinho non è andato oltre il pari in casa del Torino di Ivan Juric. Non è bastata la terza rete consecutiva di Romelu Lukaku a garantire il pieno bottino alla squadra giallorossa, che dopo cinque giornate di Serie A è ferma in classifica al tredicesimo posto, con solo cinque punti.

Nelle prime cinque giornate di Serie A la Roma ha trovato una sola vittoria, nel roboante 7-0 rifilato all’Empoli. Dopo aver conquistato la vittoria di misura nel debutto in Europa League, la squadra giallorossa ha impattato con il Torino di Ivan Juric. Nel posticipo del quinto turno di Serie A è accaduto tutto nella ripresa, con la rete di Romelu Lukaku pareggiata da Duvan Zapata. La zona Champions League dista già cinque punti per la squadra guidata da José Mourinho, la Juventus occupa la quarta piazza del campionato con dieci lunghezze insieme alla Fiorentina e dietro alla sorpresa Lecce. Ma c’è una particolare classifica che vede la squadra giallorossa in piena zona Champions, ai danni anche del Milan di Stefano Pioli.

Expected points Serie A: la Roma in zona Champions, il Milan resta dietro

Anche ieri sera la sfortuna non è mancata in casa Roma, con il palo colpito da Bryan Cristante. Sesto legno in 5 partite di Serie A, la cattiva sorte continua ad accompagnare le uscite della squadra giallorossa. Un altro dato significativo riguarda gli Expected points, i punti che le squadre italiane avrebbero dovuto conquistare secondo i dati statistici.

Secondo la speciale classifica redatta dall’account ‘Serie A xg‘ su X, la Roma di José Mourinho avrebbe dovuto- stando alle statistiche- conquistare dieci punti nelle prime cinque giornate di Serie A. Secondo gli Expected points la squadra giallorossa dovrebbe occupare la terza piazza in classifica al pari di Napoli ed Atalanta, un punto sotto la Juventus. Sempre in vetta l’Inter, con dodici punti al posto di quindici, mentre il Milan resta dietro: i rossoneri infatti avrebbero 8 punti.